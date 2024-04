Ihr seid schlecht in Shootern? Das könnte an den niedrigen FPS eurer Augen liegen

Euer Kumpel ist einfach ein Naturtalent in Shootern und egal, wie sehr ihr euch anstrengt, er scheint einfach immer die bessere Reaktionszeit zu haben? Eine Studie will nun herausgefunden haben, dass dieses Phänomen auch an der unterschiedlichen Bildrate eurer Augen liegen kann.

Wie viele Bilder pro Sekunde seht ihr wohl?

Einige Menschen können laut der Studie, von der The Guardian berichtet, einfach mehr Bilder pro Sekunde mit ihren Augen sehen. Objekte schneller erkennen und mit den Augen verfolgen zu können, wäre im Sport sowie im Gaming ein echter Vorteil. Na ja, und für alle, die nicht in der Genlotterie gewonnen haben, ist es immerhin eine gute neue Ausrede.

Die Geschwindigkeit, mit der das menschliche Gehirn verschiedene visuelle Signale unterscheiden kann, nimmt im Alter ab. Irgendwann fällt es uns einfach schwerer, schnell auf optische Reize in der Umgebung zu reagieren.

Doch nicht nur unterscheidet sich diese sogenannte visuelle zeitliche Auflösung bei Menschen unterschiedlichen Alters. Die Studie will nun auch herausgefunden haben, dass diese auch unabhängig vom Alter bei allen Menschen unterscheidet.

Gemessen wurden die FPS in den Augen mit einer Methode, bei der den Personen ein flackerndes Licht gezeigt wurde. Dann sollte identifiziert werden, ab wann die Testperson das flackernde Licht als konstante Lichtquelle wahrnimmt.

Und die Unterschiede sind gewaltig. Einige Menschen sahen bereits bei etwa 35 Bildern pro Sekunde kein Flackern mehr, während andere dieses noch bei mehr als 60 Bildern erkennen konnten. Das könnte auch ein Grund dafür sein, warum einigen 30 FPS als völlig ausreichend vorkommen, während anderen selbst 60 FPS noch nicht flüssig genug erscheinen.

Menschen, die das Flimmern häufiger sehen, haben also mehr visuelle Informationen als andere. Auch im Tierreich machen die Bilder pro Sekunde einen großen Unterschied. Nicht umsonst sieht der Wanderfalke ganze 100 Bilder pro Sekunde - denn nur so kann er seine Beute im Visier behalten und mit hoher Präzision zuschlagen.

Einige Tiere und Menschen sehen die Welt also schneller als andere. Das kann sich im Tierreich in der Jagd nach Beute oder bei uns Gamern im Sniper-Duell Valorant äußern. Zum Glück hängt nicht euer Überleben davon ab - höchstens der Rang in eurem liebsten Shooter.