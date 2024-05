Helldivers 2: Herzzerreißende Geschichte eines Spielers, der nur Freunde wollte

Habt ihr euch schon einmal in einem Videospiel mit einem fremden Teamkameraden oder Mitspieler angefreundet? Im Netz gibt es Geschichten von Menschen, die sich in Spielen kennengelernt und später sogar geheiratet haben. Dieser Helldivers-2-Spieler hatte allerdings nicht so viel Glück, dabei wollte er doch nur dazugehören ...

Helldivers 2 kann manchmal wehtun

Wenn alle unter einer Flagge kämpfen, sollte es eigentlich nicht so schwer sein, Kameraden oder Freunde zu finden. Spieler 'dremskiy' musste auf tragische Weise erfahren, dass nicht alle Helldiver einen fremden Rekruten in ihren Reihen aufnehmen.

Der Spieler wurde von den anderen Helldivers aus dem Team gekickt, da diese nur "unter Freunden" bleiben wollten. Dieser schrieb daraufhin, dass er ein Freund sei. Leider sahen die anderen Helldiver das anders und sagten ihm, dass er es nicht auch noch schwerer machen soll.

Es ist traurig und lustig zugleich und das Internet feiert diese Unterhaltung sehr. Unter dem Titel "Die Unterhaltung kann sogar einen erwachsenen Mann zum Weinen bringen" wurde der Beitrag im Helldivers-Subreddit von 'RoboBadger07' geteilt und hat bisher beinahe 21.000 Upvotes und fast 400 Kommentare erhalten.

Inzwischen hat der Spieler viele Freundschaftsanfragen und hat nebenbei auch noch für ein Meme gesorgt, das mich ein wenig an den kleinen, grauen Hamsti erinnert.