Jagged Alliance 3 für Xbox und PlayStation im Test.

Im Juli erschien Jagged Alliance 3 und erwies sich, wie ihr weiterhin in Alex' Test zur PC-Version nachlesen könnt, als würdige Fortsetzung der legendären Reihe. Rund ein halbes Jahr später möchte Jagged Alliance 3 nun gleichermaßen auf Xbox und PlayStation durchstarten. Gelingt das?

Jagged Alliance 3 Release: 16.11.2023

Erhältlich für: PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One

Getestete Version: Xbox Series X

Genre: Taktik, Strategie

Entwickler: Haemimont Games / THQ Nordic

Preis: ca. 60 Euro

In diesem Test befassen wir uns, da sich inhaltlich gegenüber der PC-Fassung nichts ändert, ausschließlich mit der Qualität der technischen Umsetzung. Habt ihr vorher noch nichts zum Spiel gelesen, folgt dem Link oben zum PC-Test und lest diesen zuerst.

Wie läuft Jagged Alliance 3 auf Xbox und PlayStation 2?

Auf PlayStation 5 und Xbox Series X bietet Jagged Alliance 3 einen Qualitäts- und einen Performancemodus. Ersterer setzt auf eine höhere Auflösung und mehr Details, läuft aber nur mit 30 fps. Im Performancemodus habt ihr dementsprechend eine geringere Auflösung, etwas weniger Details und dafür 60 fps. Ob das bei einem Spiel wie diesem, das auf rundenbasierte Kämpfe setzt, den großen Unterschied macht, sei mal dahingestellt. Aber ihr habt die Wahl!

Sieht gut aus, aber nicht so gut wie auf PC.

Rein qualitativ ist Haemimont Games die technische Umsetzung recht gut gelungen, wenngleich die Grafik nicht auf demselben Niveau spielt wie auf dem PC. Der Qualitätsmodus scheint mehr oder weniger auf der mittleren PC-Stufe zu liegen, der Performancemodus liegt darunter. Gut anzuschauen ist es immer, aber es ist nicht das Nonplusultra. Und im Performancemodus gab es hier und da ein paar Artefakte bei Wasserflächen und Bäumen.

Im Zusammenspiel mit leichten Frame Drops in manchen Innenbereichen zeigt dies, dass die Umsetzung in manchen Aspekten nicht ganz sauber ist. All das macht Jagged Alliance 3 nicht unspielbar, aber ich hoffe, dass Haemimont Games noch ein wenig nachjustiert.

Das Inventar klappt gut, nur das Scrollen ist etwas langsam.

Ebenfalls nicht ganz zufrieden bin ich mit der Skalierung der Benutzeroberfläche. Teilweise sind die Icons und dergleichen in Ordnung, ich hätte mir allerdings noch eine Möglichkeit gewünscht, die Texte weiter zu vergrößern. Es ist nicht komplett unleserlich, aber von meiner Couch aus, die circa 3,5 Meter vom Fernseher entfernt steht, muss ich mich teilweise schon anstrengen, um manche Sachen zu lesen. Das ist kein exklusives Problem von Jagged Alliance 3, aber selbst die höchstmögliche Einstellung ist hier nicht gänzlich zufriedenstellend.

Mit der Steuerung hatte ich indes wenig Probleme. Es mag ein wenig Zeit brauchen, bis ihr alle Befehle und Möglichkeiten verinnerlicht habt, doch sobald das der Fall ist, klappt es gut und zuverlässig. Das Inventar ist beim Scrollen noch einen Tick zu träge, größere Aussetzer leistet sich das Spiel bei der Steuerung allerdings nicht.

Die Texte könnten für größere Entfernungen vom Fernseher gerne noch einen Tick größer sein.

Jagged Alliance 3 - Fazit

Es ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal ein Jagged Alliance spielte. Erst recht, wenn es um die Klassiker von ganz früher geht. Umso mehr erfreute mich, dass Jagged Alliance 3 sich als gutes Spiel entpuppte. Das setzt sich auf den Konsolen fort, wo Haemimont Games eine überwiegend gelungene Portierung abliefert, die euch viele, viele Stunden beschäftigen kann. Kleinere Probleme sind vorhanden, aber schmälern nicht den Gesamteindruck. Im Großen und Ganzen kann ich Jagged Alliance 3 Taktik-Fans auf Xbox und PlayStation somit nur ans Herz legen.

Jagged Alliance 3 PRO CONTRA Motivierender, Prozentrechnung-freier Rundenkampf mit vielen Möglichkeiten

Tolle Verzahnung von Taktik- und Strategieebene

Schön dynamisch simulierte Welt

Große Entscheidungsfreiheit sorgt für hohe Flexibilität und Wiederspielwert

Atmosphärisch häufig sehr stark

Größtenteils gelungene Umsetzung auf Xbox und PlayStation

Controller-Steuerung funktioniert gut Teils drakonische Strafen für Dinge, die der Simulation unterliegen, sorgen für viel Speichern und Laden

Stealth nicht komplett intuitiv

Interface fühlt sich noch nicht ausgereift an

Keine gute Einführung ins Spiel

Geschichte eher einfältig und so mancher Scherz geht in die Hose

Noch leichte technische Probleme auf den Konsolen

Texte könnten auf den Konsolen noch größer sein

Ihr könnt Jagged Alliance 3 bei Amazon.de, im Xbox Store sowie im PlayStation Store kaufen.