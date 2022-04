THQ Nordic kündigt digitalen Showcase für August an

Mit mehr als ausreichend Vorlauf hat THQ Nordic einen digitalen Showcase für dieses Jahr angekündigt.

Dieser soll am 12. August 2022 um 21 Uhr deutscher Zeit stattfinden, bis dahin vergehen also noch mehr als vier Monate.

Garantiert episch

Laut THQ Nordic soll es "garantiert episch" werden. Einerseits erwarten euch "bunte und lustige" Spiele, aber auch welche, die "düster und ernst" sind.

Neben Neuankündigungen möchte man auch Neuigkeiten zu bereits angekündigten Projekten zeigen, darunter Jagged Alliance 3 und Outcast 2: A New Beginning.

"Nach guter, alter Tradition vom letzten Jahr wird es auch diesmal eine Pre-Show geben, in der unsere Freunde von HandyGames zeigen, was sie in Petto haben", heißt es. "Also schaltet ein paar Minuten früher ein!"