Destiny 2: The Final Shape wurde nun doch verschoben und erscheint erst Monate später

Destiny 2 The Final Shape wurde verschoben. Der Veröffentlichungstermin liegt nun nicht mehr im Februar, sondern im Juni. Das erklärte Bungie vor wenigen Stunden in eine, Update des Entwicklungsteams. Die Gerüchte haben also doch gestimmt.

The Final Shape kommt mehrere Monate später. Warum?

Destiny 2 The Final Shape wird nun am 4. Juni 2024 erscheinen. In einem Beitrag äußert sich das Studio zu der Verschiebung des Release-Termins von Die finale Form, wie der DLC so schön auf Deutsch heißt.

"Wir werden es kurz und einfach halten. The Final Shape braucht mehr Zeit, um genau das zu werden, was wir wollen, also verschieben wir das Veröffentlichungsdatum auf den 4. Juni 2024", heißt es in der Erklärung auf Bungies Website.

"Die finale Form ist der Höhepunkt der ersten zehn Jahre der Destiny-Erzählung und der unzähligen Stunden, die die Wächter überall gemeinsam verbracht haben. Wir wollen diese Reise würdigen, also nehmen wir uns die Zeit, die wir brauchen, um eine noch größere und mutigere Vision zu liefern, eine, von der wir hoffen, dass sie noch jahrelang in Erinnerung bleibt und geschätzt wird."

Die nächste Saison wird deshalb verlängert und läuft statt bis Februar nun ebenfalls bis Juni. Auf neue Inhalte in dürfen sich Hobby-Hüter dann im April freuen. Zu diesem Zeitpunkt soll es nämlich ein zweimonatiges Inhalts-Update geben - Destiny 2: Into the Light. Dieses soll Spieler auf die Reise ihres Hüters zum Wächter vorbereiten. Im Mai gibt es dann drei neue PvP-Karten.

"Wir wissen, dass ihr darauf brennt, The Final Shape in die Hände zu bekommen. In diesem Sinne sind Verzögerungen kein Spaß. Wir für unseren Teil sind begeistert, dass wir die zusätzliche Zeit haben, die wir brauchen, um unsere Vision für The Final Shape für euch alle zum Leben zu erwecken", schreibt Bungie zum Schluss und bedankt sich bei den Fans.