KI-gesteuerte NPCs von Ubisoft reagieren auf euer Spielverhalten

Auf der GDC zeigt Ubisoft ihre neuen "NEO NPCs", die dank künstlicher Intelligenz auf das Verhalten der Spieler und auf ihre Umgebung eingehen und so die Immersion steigern sollen. Diese Charaktere reagieren in Echtzeit und sollen nahtlos ins Spielerlebnis integrierbar sein.

Intelligentes Storytelling dank KI-NPCs

Diese neuartigen Non Playable Charakters wurden von einem Team bei Ubisoft Paris entwickelt, die eng mit ihren Partnern bei GenAI-Technologiepartnern NVIDIA und Inworld AI zusammenarbeiten. In einem News-Artikel auf der Website von Ubisoft werden diese intelligenten NPCs vorgestellt.

Ein menschlicher Autor soll die Charaktere samt Hintergrundgeschichte, Gesprächsstil und Charakter erstellt haben. Die KI improvisiert dann Dialoge, Mimik und Gestik und kann sogar Ideen und Strategien zum Abschließen von Missionen erstellen. Über Sprachbefehle können Spieler mit diesen Figuren interagieren und mehr über sie erfahren. Außerdem können sie Fragen der Spieler beantworten, ihnen Tipps geben und sie bei verschiedenen Quests, wie etwa einer Stealth-Mission unterstützen.

"Gen AI wird Spielerfahrungen ermöglichen, die wir uns noch nicht vorstellen können, mit intelligenteren Welten, nuancierten Charakteren und emergenten und adaptiven Erzählungen", so Guillemette Picard, SVP of Production Technology bei Ubisoft in einer Pressemitteilung.

"Durch die Zusammenarbeit mit NVIDIA bei unserem NEO-NPC-Prototyp hat uns NVIDIAs Audio2Face-Lösung dabei geholfen, durch Echtzeit-Gesichtsanimationen für wirklich improvisierte NPC-Gespräche eine tiefere Immersion zu schaffen."

John Spitzer, Vice President of Developer and Performance Technologies bei NVIDIA sagt: "AI ist ein mächtiges Werkzeug, das das Spielerlebnis erheblich verbessern kann, indem es Spiele dynamischer, immersiver und einzigartiger macht. Wir sind begeistert, mit Ubisoft zusammenzuarbeiten, um NVIDIA ACE für die Weiterentwicklung digitaler Charaktere zu nutzen."