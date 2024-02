Kommt ein Vita-Nachfolger? PlayStation arbeitet angeblich an neuer Handheld-Konsole.

Sony arbeitet angeblich an einer brandneuen Handheld-Konsole.

Angesichts der schwachen Performance der PlayStation Vita ist das nichts, was man erwarten würde, der bekannte Hardware-Leaker Moore's Law Is Dead (MLID) behauptet allerdings das Gegenteil.

Ein neuer Versuch

In einem kürzlich veröffentlichten Video des YouTubers geht es um einen neuen PlayStation-Handheld, den man mit dem Namen "Vita 2" versehen hat.

Im Gegensatz zum jüngst veröffentlichten PlayStation Portal Remote Player soll es sich bei diesem Projekt um einen Handheld handeln, der Spiele nativ abspielen kann.

Aktuell befinde sich dieses Projekt noch in der Design-Phase, es sei noch "mindestens zwei Jahre entfernt" und habe noch "kein grünes Licht für eine Veröffentlichung erhalten".

Der Handheld setzt demnach auf eine Custom-APU von AMD und soll in der Lage sein, digitale PS4-Spiele nativ abzuspielen. Und was ist mit PS5-Spielen? Dem Leaker zufolge könnten PS5-Spiele individuell per Patch an das Gerät angepasst werden, um sie darauf lauffähig zu machen.

Exklusive Spiele soll es für das Gerät jedoch nicht geben, somit wäre es effektiv eine portable PS5/PS4 und somit vergleichbar mit dem Steam Deck.

MLID zufolge könne man "zu 100 % bestätigen", dass ein neuer PlayStation-Handheld in einer frühen Entwicklungsphase sei. Eine andere Idee ist, dass die Veröffentlichung noch um einiges weiter in der Zukunft liege und das Gerät als Begleitprodukt zur PS6 geplant sei, als "schwächere (aber portable) alternative für den japanischen Markt".

Wie gesagt: Angesichts des Vita-Flops erscheint ein neuer Sony-Handheld nicht zwingend realistisch, dann wiederum könnte der Erfolg der Nintendo Switch Sony ermutigen, es noch einmal zu versuchen. Wärt ihr an einem solchen PlayStation-Handheld interessiert?