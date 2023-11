Laptop-Leistung bis zum Mond, 400 Euro günstiger, im Asus ROG Zephyrus G14

Ich würde jetzt nicht “Schnäppchen” dazu sagen, denn die Verniedlichung ist bei einem Gerät weit jenseits der 3.000 Euro irgendwie nicht angebracht. Dennoch spart ihr hier 10 Prozent – 400 Euro – auf den wohl stärksten Laptop, den es für Geld zu kaufen gibt.

Es handelt sich um den Asus ROG Zephyrus G14 GA402XY-N2004W bei Notebooksbilliger, der mit einer Geforce 4090 und AMD Ryzen 9 7940HS selbst viele teure Desktop-PCs in den Schatten stellt.

So schlägt die Geforce RTX 4090 mit 16 GB GDDR6 RAM selbst in der verkleinerten Laptop-Version noch die aktuell immer noch bestens performende Desktop-Version der RTX 3080 in vielen Benchmarks deutlich.

Auf 14 Zoll strahlen euch 2560 x 1600 Pixel von einem entspiegelten NanoEdge IPS-Display in 500nits und 165Hz an.

Der AMD Ryzen 9 7940HS rennt mit 8x 4,30 GHz, bei einem Turboboost von 5,20 GHz, während die 32 GB Arbeitsspeicher: 32GB DDR5 im DDR5-4800er Takt laufen

1TB SSD-Festplatte bringend fürs Erste genügend Speicher mit.

Der Laptop unterstützt den Wifi Standard WiFi 6E, verfügt über eine 100W USB-Schnelladefunktion und erfreut mit Dolby Atmos Sound.