Lego Millennium Falcon Weihnachtsdiorama im Review - Ich mag es, aber reicht es euch?

Wenn ihr es weihnachtlich mögt, habt ihr als Star-Wars- und Lego-Fan in diesem Jahr neben dem obligatorischen Lego-Star-Wars-Adventskalender noch eine andere Wahl. Vor kurzem hat Lego passend zu den bevorstehenden Feiertagen ein Millennium Falcon Weihnachtsdiorama veröffentlicht. Mit einem Preis von 29,99 Euro ist es deutlich günstiger als die bisherigen Dioramas, aber bietet es für seinen Preis auch etwas Spannendes?

Lego Millennium Falcon Weihnachtsdiorama Release: 01.10.2023

Setnummer: 40658

Preis: 29,99 Euro

Anzahl Teile: 282

Preis pro Teil: circa 10,6 Cent

Minifiguren: 3

Größe: 8 cm hoch, 17 cm breit, 12 cm tief

Lego Millennium Falcon Weihnachtsdiorama - Box, Inhalt und Anleitung

Angesichts der Anzahl an Teilen ist die Verpackung des Weihnachtsdioramas entsprechend übersichtlich. Drei Tüten stecken darin sowie eine Anleitung mit 90 Seiten. Im Gegensatz zu den anderen Star-Wars-Dioramen, die mit 18+ gekennzeichnet sind und sich an Erwachsene richten, hat Lego mit dem Weihnachtsdiorama explizit Kinder ab acht Jahren im Blick. Als Inspiration dient das Lego Star Wars Holiday Special. Und es ist nur für begrenzte Zeit erhältlich, genauer gesagt bis zum 31. Dezember 2023.

Dementsprechend ist das Diorama auch in einer etwas anderen Form als die anderen Dioramen gestaltet und somit mehr bespielbar. Zusammengebaut habt ihr es relativ schnell, je nach eigenem Tempo braucht ihr um die 30 bis 40 Minuten dafür.

Lego Millennium Falcon Weihnachtsdiorama - Die Bauphase

Das Aufbauen des Sets ist relativ unkompliziert und geht schnell vonstatten. Zuerst einmal kümmert ihr euch um das Grundgerüst, bevor es an die Details geht. Das Diorama zeigt den Aufenthaltsbereich des Millennium Falcon mit Tisch, Schlafkojen, einem Weihnachtsbaum, einer Lichterkette, Mistelzweigen und einem Tisch, an dem etwas zu essen gibt.

In der Sitzecke haben wir außerdem den kleinen Tisch, der wohl den Spieltisch darstellen soll, an dem Holoschach (für die Fans: Dejarik) gespielt wird. Insofern eine schöne Nachbildung dieses Aufenthaltsbereichs im Falken, aber eben im weihnachtlichen Look.

Alles in allem ein nett anzuschauendes Diorama. Es richtet sich, wie bereits erwähnt, primär als Spielset an Kinder, kann aber genauso gut auch als Weihnachtsdeko ins Regal gestellt werden und verbreitet dort ein wenig weihnachtliche Stimmung mit Star-Wars-Flair.

Lego Millennium Falcon Weihnachtsdiorama - Die Minifiguren

Enthalten sind drei Minifiguren sowie zwei weitere Star-Wars-Charaktere. Einerseits haben wir Rey und Finn, die jeweils über eine Lichtschwert verfügen (das bei Rey eher grün statt gelb ist) und obendrein Weihnachtspullover tragen. Mit dabei ist zudem noch Chewbacca, ganz ohne Weihnachtspullover und ebenfalls ohne seinen bekannten Bowcaster. Aufstellen könnt ihr zudem noch BB-8 sowie einen Porg.

Lego Millennium Falcon Weihnachtsdiorama - Das Vorbild

Noch bekannter als der Aufenthaltsbereich des Millennium Falcon ist natürlich das Cockpit, wenngleich dort nur wenig Platz für eine kleine Weihnachtsfeier wäre. Insofern bleiben hier nicht viele Alternativen, um ein Weihnachtsdiorama im Star-Wars-Look an Bord des Falken zu realisieren. Bekanntheit erlangte der Aufenthaltsraum einerseits durch das bereits erwähnte Holoschach, andererseits durch Lukes Training mit dem Lichtschwert. Der enthaltene Tisch erinnert natürlich auch daran.

Lego Millennium Falcon Weihnachtsdiorama - Fazit

Als Set zum Spielen erfüllt das Millennium Falcon Weihnachtsdiorama sicherlich schon einmal seinen Zweck für die Kleinsten. Erst recht, wenn ihr als Ergänzung dazu noch den Adventskalender holt und alles miteinander verknüpft. Ansonsten würden ich es nicht als Must-have-Set bezeichnen, es ist aber eine schöne Idee, wenn ihr ein Star-Wars-Set mit Weihnachtsdekoration haben möchtet.

Lego Millennium Falcon Weihnachtsdiorama PRO CONTRA Einfach zu bauen

Gut geeignet als kleines Geschenkset für kleine Star-Wars-Fans

Detaillierte Nachbildung des Aufenthaltsbereichs im Millennium Falcon

Drei Minifiguren Vergleichsweise teuer

Kaufen könnt ihr das Lego Millennium Falcon Weihnachtsdiorama Online-Shop von Lego oder vor Ort in Lego Stores.