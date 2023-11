Lego Nissan Skyline GT-R aus 2 Fast 2 Furios mit 38 Prozent Rabatt.

Bei Amazon.de bekommt ihr derzeit den Lego Speed Champions Nissan Skyline GT-R (R43), den ihr aus dem Film 2 Fast 2 Furious kennt, deutlich günstiger. 38 Prozent Rabatt sind drin, wodurch ihr ihn für 15,46 Euro kaufen könnt. Normalerweise liegt die UVP bei 24,99 Euro.

An das Original sollen bei diesem Set unter anderem die Lackierung an den Seiten, der Heckflügel, Kühlergrill, die Radläufe und der Nitro-Kraftstoffkanister auf dem Beifahrersitz erinnern. Mit dabei ist zudem eine Minifigur von Brian O'Conner. Das Set besteht aus insgesamt 319 Teilen und das Auto ist am Ende 5 cm hoch, 16 cm lang sowie 7 cm breit.