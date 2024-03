Ein Traum für Fans? Mit diesem Set feiert Lego 50 Jahre Dungeons & Dragons

Lego hat mit Dungeons & Dragons: Die Sage vom Roten Drachen (21348) sein erstes Set vorgestellt, das auf Dungeons & Dragons basiert.

Es wurde gemeinsam mit Wizards of the Coast entwickelt, Ausgangspunkt war die Einreichung eines Fan-Entwurfs des 32-jährigen Lucas Bolt über die Plattform Lego Ideas.

Schon in Kürze erhältlich

Damit feiert man zugleich das 50. Jubiläum von Dungeons & Dragons in diesem Jahr. Das Set zeigt eine Taverne, bei der ihr Dach und Obergeschoss abnehmen könnt.

Ebenso gibt es ein Verlies, einen Turm und über allem thront Zunderheuler der Rote Drache. Mit dieser beweglichen Drachenfigur könnt ihr auch den Turm umschlingen.

Ein Blick auf das Set.

Enthalten sind sechs Minifiguren. Einerseits vier Abenteurer und zusätzlich ein Gastwirt sowie ein Drachengeborener. Außerdem gibt’s noch Monster dazu, etwa ein Betrachter und ein Eulenbär.

Wenn ihr gerade in Stimmung seid, könnt ihr euch sogar eine eigens von Wizards of the Coast für dieses Set entwickelte Kampagne herunterladen.

Insgesamt besteht das Set aus 3.745 Teilen und ist am Ende 48 cm hoch 37 cm breit und 30 cm tief. Der Preis dafür liegt bei 359,99 € und es ist ab dem 4. April 2024 für alle im Online-Shop von Lego erhältlich. Lego Insider können es bereits ab dem 1. April 2024 kaufen. Vom 1. und 7. April 2024 erhaltet ihr außerdem noch eine Mimic Dice Box als Geschenk beim Kauf dazu.