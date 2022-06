Level-up im PlayStation Store: DLCs für PS5 und PS4 bis zu 50 % günstiger

Und noch ein neuer Sale im PlayStation Store! Im Rahmen der Aktion Level-up bekommt ihr DLCs für PS5- und PS4-Spiele bis zu 50 Prozent günstiger.

Wer also auf ein Angebot gewartet hat, um sein Spielvergnügen bei bestimmten Titeln noch etwas zu verlängern, sollte mal vorbeischauen.

Dieser Sale läuft bis zum 7. Juli 2022 um 0:59 Uhr. Hier gelangt ihr zur Übersichtsseite des Level-up-Sales mit allen Angeboten.

Günstiger bekommt ihr beim Level-up-Sale unter anderem Marvel's Spider-Man: Die Stadt, die niemals schläft für 9,99 Euro statt 19,99 Euro, Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds für 7,49 Euro statt 14,99 Euro, Bloodborne: The Old Hunters für 9,99 Euro statt 19,99 Euro sowie die beiden DLCs Die Belagerung von Paris und Zorn der Druiden für Assassin's Creed Valhalla für jeweils 12,49 Euro statt 24,99 Euro.

Außerdem im Preis reduziert: Expansion Pass eins bis drei für Stellaris für jeweils 12,49 Euro statt 24,99 Euro, Expansion Pass vier kostet euch 18,74 Euro statt 24,99 Euro. Den Season Pass für Sherlock Holmes Chapter One gibt’s für 19,99 Euro statt 24,99 Euro, die Batman-Erweiterung für Hot Wheels Unleashed für 8,99 Euro statt 14,99 Euro, den Season Pass für Sniper Elite 4 für 10,49 Euro statt 34,99 Euro und den Expansion Pass für Wasteland 3 für 7,99 Euro statt 19,99 Euro.

