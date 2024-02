Kommt ein Bloodborne-Remake? Das sagt Miyazaki zu dem Thema

Bei From Software freut man sich über die anhaltende Begeisterung der Fans für Bloodborne, die wiederholt und lautstark nach einem Remake des PS4-Titels verlangen.

Konkret wollte sich From Softwares Chef Hidetaka Miyazaki im Gespräch mit unseren englischen Eurogamer-Kollegen zwar nicht zu einem möglichen Remake äußern, allerdings brachte er seine Freude über die Reaktionen zum Ausdruck.

Das sagt Miyazaki

"Einfach gesagt, es macht mich sehr glücklich zu sehen, dass es ein Titel mit vielen besonderen Erinnerungen ist, sowohl für mich als auch für die Mitarbeiter, die daran gearbeitet haben", sagt er.

"Und wenn wir diese leidenschaftlichen Stimmen aus der Community hören, freut uns das natürlich sehr, es macht uns sehr glücklich, dass wir das haben und dass wir diese Erinnerungen haben."

"Es ist ein Titel, der uns sehr am Herzen liegt, genauso wie unseren Fans. Und so macht es mich sehr glücklich zu sehen, dass es immer noch so viele Menschen gibt, die mit Leidenschaft dabei sind."

Weiterhin sprach er darüber, ob für ein Remake neue Hardware erforderlich wäre – das Remake von Demon's Souls machte den Sprung von der PS3 auf die PS5: "Ich denke, neue Hardware ist definitiv ein Teil dessen, was den Wert eines Remakes ausmacht. Dinge, die man auf früheren Hardware-Generationen nicht erreichen konnte, bestimmte Dinge, die man nicht rendern konnte - [neue Hardware] macht es manchmal möglich."

"Ich würde jedoch nicht sagen, dass dies das A und O ist. Ich denke, dass die moderne Hardware es mehr Spielern ermöglicht, alle Spiele zu genießen. Letztendlich ist es also ein einfacher Grund, aber aus Sicht eines Spielers denke ich, dass die Zugänglichkeit wichtig ist. Ich denke, das kann die treibende Kraft sein, um ein altes Spiel auf eine neue Plattform zu bringen."

Ob wir irgendwann einmal noch ein Remake sehen, bleibt abzuwarten. Bis dahin könnt ihr euch erst einmal auf den DLC für Elden Ring freuen, denn das Release-Datum für Elden Ring: Shadow of the Erdtree wurde endlich bestätigt.