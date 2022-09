Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name erzählt Kiryus Perspektive

Bevor Like A Dragon 8 im Jahr 2024 erscheint, könnt ihr euch zunächst auf das Spiel mit dem langen Titel "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" freuen. Das Studio Ryu Ga Gotoku hat das Spiel als kleiner Schwenk auf die Ereignisse zwischen Yakuza 6 und Like A Dragon 8 geplant.

Ein perfekter Lückenfüller

Im Jahr 2023 soll dieser Titel für PS4, PS4, Xbox Series X und S sowie PC erscheinen und euch Kiryus Perspektive auf die Geschehnisse nach Yakuza 6 geben. Das klassische Action-Adventure soll ein Auftakt für den achten Teil der Hauptreihe werden und die Lücke zwischen Yakuza 6 und Like A Dragon schließen und gleichzeitig zu Yakuza 8 hinführen.

Und wer ist nun der "Man Who Erased His Name"? Protagonist in Like A Dragon Gaiden ist Kiryu, der neben seiner Perspektive auch einen neuen Kampfstil in das Spiel mitbringt. Den Charakter kennen langjährige Fans aus den Anfangszeiten von Yakuza. So groß wie ein Haupttitel soll das Spiel aber nicht werde - etwa halb so groß soll es sein.

Der Entwickler erklärt außerdem, dass er in Zukunft den Begriff "Yakuza" aus den Titeln ihrer Spieler streichen werden. Bei Like a Dragon erscheinen: Ishin! Remake, das ebenfalls 2023 kommen soll sowie Like A Dragon 8 wurde das bereits umgesetzt.