Octopath Traveler 2 erscheint 2024 für Xbox, andere japanische Spiele kommen in den Game Pass.

Square Enix' Octopath Traveler 2 wird Anfang 2024 für Xbox veröffentlicht.

Im Februar 2023 war das Spiel für PC, PlayStation und Nintendo Switch erschienen.

Weitere Spiele für den Xbox Game Pass

Im Rahmen einer Übertragung zur Tokyo Game Show kündigte Microsoft zudem weitere japanische Spiele für den Xbox Game Pass an.

Dazu zählen etwa Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, das zum Launch am 9. November 2023 in den Game Pass kommt, und Like a Dragon: Ishin. Letzteres kommt später in diesem Jahr.

Des Weiteren ist Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy ab dem 26. September 2023 auf Xbox und PC im Game Pass verfügbar.

Anfang 2024 erscheint dann wiederum Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy für PC, Xbox One und Xbox Series X/S.

Weiter geht es am 23. April 2024 mit Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, das an diesem Tag für Xbox-Konsolen erscheint und in den Game Pass kommt.

