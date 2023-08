Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name zeigt sich im neuen Übersichtstrailer.

Sega und Ryu Ga Gotoku Studio haben heute einen Overview-Trailer zu Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name veröffentlicht.

Der Trailer präsentiert euch unter anderem Details zur Handlung rund um den Ex-Yakuza Kazuma Kiryu (Codename "Joryu").

Das Spiel im Überblick

Zudem gibt es Kämpfe, Minispiele (wie Karaoke) und andere Aktivitäten zu sehen.

Vorbestellerinnen und Vorbesteller des Spiels erhalten das "Legendärer-Kämpfer-Pack" als Bonus, welches die Like-A-Dragon-Legenden Goro Majima, Taiga Saejima und Daigo Dojima als spielbare Charaktere im Kampfarena-Modus des Kolosseums enthält.

Zusätzlich erhalten alle Käuferinnern und Käufer des Spiels eine exklusive Demoversion des achten Teils der Hauptreihe von RGG, Like a Dragon: Infinite Wealth, der im Frühjahr 2024 erscheinen wird.

Weitere Einblicke in Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name bekommt ihr obendrein in der spielbaren Demo auf der gamescom 2023.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name wird ab dem 9. November 2023 digital für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC verfügbar sein.