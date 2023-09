Mario vs Donkey Kong vorbestellen - Editionen, Preis und Bonusinhalte

Nintendo hat jüngst Mario vs Donkey Kong für die Nintendo Switch angekündigt. Bis zum Release dauert es noch ein Weilchen, das Spiel soll am 16. Februar 2024 veröffentlicht werden.

Was ihr zur Vorbestellung von Mario vs Donkey Kong wissen müsst, fassen wir nachfolgend in unserem Guide für euch zusammen.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wo kann ich Mario vs Donkey Kong vorbestellen?

Mario vs Donkey wird sowohl physisch als auch digital für Nintendo Switch erhältlich sein. Die UVP des Spiels liegt bei 49,99 Euro. Zum Release dürftet ihr die physische Variante aber sicherlich hier und da etwas günstiger bekommen.

Mario vs Donkey Kong Standard Edition vorbestellen

Digital:

Physisch:

Gibt es eine Collector's Edition von Mario vs Donkey Kong?

Derzeit ist nicht bekannt, dass es eine Collector's Edition oder eine Limited Edition zu Mario vs Donkey Kong geben wird. Sollte sich daran etwas ändern, informieren wir euch darüber.

Gibt es einen Vorbestellerbonus für Mario vs Donkey Kong?

Auch zu möglichen Vorbestellerboni für Mario vs Donkey Kong liegen uns bisweilen noch keine Informationen vor. Wir halten euch dahingehend ebenfalls auf dem Laufenden.

Weitere Meldungen zu Mario vs Donkey Kong: