Martha is Dead: Dieser brutale Psycho-Thriller wird zu einem Film

Martha is Dead wird verfilmt. Dafür haben sich das italienische Studio LKA und der britische Publisher Wired Productions mit dem schwedischen Filmproduzenten Studios Extraordinaires zusammengetan.

Martha is Dead ist noch nicht tot

LKA-Gründer, Autor und Designer des Spiels, Luca Dalcò erklärt: "Jedes Element von Martha is Dead wurde mit außerordentlicher Präzision und Sorgfalt erstellt. Die Komplexität der Erzählung wurde sorgfältig geplant, visualisiert und sogar mit Blick auf filmische Qualität gestaltet. Dies als Film zum Leben zu erwecken, ist ein wahrgewordener Traum."

Besonders alt ist das Spiel noch nicht. Vor knapp einem Jahr erschien das Horrorspiel, das die Geschichte von Giulia und ihrer toten Zwillingsschwester, Martha, erzählt. Ihren Tod muss die Protagonistin mitten im Zweiten Weltkrieg verarbeiten.

Kontrovers wurde dieser komplexe Psychothriller wegen seiner vielen expliziten Szenen aufgenommen. Dabei geht es unter anderem um Verstümmelungen oder Fehlgeburten. Auf der PlayStation wurde der Titel sogar nur in einer zensierten Fassung angeboten.

Für unseren Tester Benjamin wollte das Spiel allerdings zu viel und verliert sich ein wenig in den vielen düsteren Strängen, die sich um das getrennte Geschwisterpaar spinnen und nicht immer zusammenhängend wirken. Hier lest ihr den Test zu Martha is Dead.