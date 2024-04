Marvel's Black Panther erhält offene Welt, heißt es in einer Stellenanzeige

Stellenanzeigen sind ein wunderbarer Weg etwas mehr über Spiele in frühen Stadien zu erfahren. Im Fall von Black Panther verrät ein solches Ausschreiben etwas mehr über die Spielwelt.

Es sieht ganz nach einer offenen Spielwelt aus

Cliffhanger Games sucht derzeit einen Principal Sandbox Designer für Marvel's Black Panther, das von Electronic Arts veröffentlicht wird. In der Stellenanzeige heißt es, dass ein Bewerber "maßgeblich an der Gestaltung und Befüllung von Begegnungen, Systemen und Gameplay innerhalb einer dynamischen und sich entwickelnden offenen Welt" teilhaben wird.

"Diese Rolle erfordert eine enge Zusammenarbeit mit Design-Teams, KI-Engineering und technischen Kunstabteilungen, um unsere Spielwelt zum Leben zu erwecken, und stützt sich auf ein tiefes Verständnis technischer Designprinzipien und eine Leidenschaft für die Schaffung immersiver Sandbox-Erlebnisse."

Das junge Studio, das derzeit an Marvel's Black Panther arbeitet, wurde 2021 gegründet und von Kevin Stephens geleitet. Im Sommer letzten Jahres kündigte das Studio dann die Arbeit an Black Panther an.

"Wir befinden uns noch in einem frühen Entwicklungsstadium und haben noch einen langen Weg vor uns, aber wir wissen, dass die Grundlage für jede großartige Geschichte darin besteht, ein erfahrenes Team mit unterschiedlichen Stimmen und Perspektiven aufzubauen", so Stephens zu diesem Zeitpunkt.

"Wir haben uns dem Ziel verschrieben, den Fans ein definitives und authentisches Black Panther-Erlebnis zu bieten und ihnen mehr Handlungsfreiheit und Kontrolle über ihre Geschichte zu geben, als sie es jemals in einem storygetriebenen Videospiel erlebt haben."

"Wir wollen, dass unser Spiel den Spielern auf einzigartige, storygetriebene Weise das Gefühl vermittelt, wie es ist, des Black Panther-Mantels würdig zu sein."