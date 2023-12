Mega-Sale im PlayStation Store mit tausenden Angeboten für PS5 und PS4.

Noch ist Dezember, aber im PlayStation Store laufen bereits die Januar-Angebote.

Bis zum 6. Januar 2024 um 0:59 Uhr könnt ihr dort günstiger einkaufen und euch viele Spiele und auch DLCs zu einem günstigeren Preis sichern.

Hier könnt ihr euch zum Beispiel das erste Nicht-FIFA von Electronic Arts, EA Sports FC 24, für 31,99 Euro (60% Rabatt) sichern, ebenso ist Modern Warfare 3, der neueste Teil der Call-of-Duty-Reihe, für 55,99 Euro (30% Rabatt) erhältlich.

Wer sich gerne virtuell mit anderen prügelt, kann einen Blick auf Mortal Kombat 1 werfen, das ihr gerade für 44,99 Euro (40% Rabatt) kriegt. Des Weiteren spart ihr bei Spielen wie Remedys Alan Wake 2, das euch 47,99 Euro (20% Rabatt) kostet, und Assassin's Creed Mirage, das für 34,99 Euro (30% Rabatt) erhältlich ist.

Wenn ihr auf der Suche nach Soulslikes seid, könnt ihr zum Beispiel bei Lies of P für 47,99 Euro (20% Rabatt) und Lords of the Fallen für 48,99 Euro (30% Rabatt) sparen. Auch die in diesem Monat veröffentlichte Ultimate Edition von Cyberpunk 2077 inklusive Erweiterung ist günstiger zu haben und kostet euch 52,49 Euro (25% Rabatt).

Etwas blutiger und brutaler wird es wiederum im Remake von Dead Space für 31,99 Euro (60% Rabatt) sowie in Dead Island 2 für 41,99 Euro (40% Rabatt).

Auf dieser Seite könnt ihr alle Angebote durchstöbern.