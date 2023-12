Nvidia DLSS auch abseits von Spielen praktisch: Bessere Bildraten jetzt in D5

Nvidias DLSS sorgt seit vielen Jahren für bessere Frame Rates in Spielen - aber eben nicht nur in Spielen. Das neue 3.5-Update hilft euch auch an einer anderen Stelle weiter.

DLSS ist nicht nur etwas für Gamer

Nvidia hat DLSS inklusive des neuen Updates nun auch für D5 verfügbar gemacht. D5 ist eine Software, in der ihr in Echtzeit realistische 3D-Umgebungen erstellen könnt. Damit der Workflow flüssig läuft, sind auch hier hohe Bildraten nötig. Hier tritt das neue Update von Nvidia DLSS auf den Plan.

Das Update verbessert die Raytracing-Leistung des Programms und erhöht die Echtzeit-Framerates im Ansichtsfenster. So soll das Erlebnis in der Software intuitiver und interaktiver werden.

Hier zeigt Nvidia den Unterschied von DLSS in D5 im direkten Vergleich.

Als kleine Weihnachtsüberraschung könnt ihr euch außerdem die Winterwelten des 3D-Designers Gilmour ansehen, die euch kurz vor den Feiertagen entspannen sollen. Ansehen könnt ihr euch diese 3D-Kunst auf Nvidias Blog. Hier ist ein Beispiel: