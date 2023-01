Morrowinds GOTY-Edition kostenlos bei Amazon Prime: Das erwartet euch im Februar

Prime-Mitgleider erhalten von Amazon im frostigen Februar neue kostenlose Spiele und Goodies. Diesmal mit dabei ist die GOTY-Edition von The Elder Scrolls III: Morrowind sowie exklusive Inhalte für Apex Legends, Rainbow Six Siege und Smite.

Eine neue Runde Goodies für Prime-Kunden

Beginnen wir mit den kostenlosen Spielen. Hier hat sich Amazon diese netten Games herausgepickt:

The Elder Scrolls III Morrowind GOTY Edition: Dieses Open World-Rollenspiel erhaltet ihr schon am 2. Februar kostenlos. Die beiden Erweiterungen Bloodmoon und Tribunal sind ebenfalls dabei.

Onsen Master: Hier seid ihr im Kundenservice tätig und bedient Menschen, Skelette und weitere Kunden in einem Badehaus auf der fantasievollen Insel Izajima. Das Spiel erhaltet ihr am 2. Februar.

Divine Knockout: Am 9. Februar könnt ihr in diesem Brawler zu einem mächtigen Gott werden und im Multiplayer eure Freunde von der Karte schubsen. Die Karten entwickeln sich im Laufe eines Matches und auch ihr besitzt besondere Fähigkeiten, die eines mystischen Gottes würdig sind.

One Hand Clapping: Lustige Musikrätsel könnt ihr euch am 16. Februar zu Gemüte führen. Ein Spiel, bei dem ihr die Welt mit der Kraft von Musik und eurer Stimme verändern könnt. Wenn das doch nur im echten Leben so einfach wäre.

BATS Bloodsucker Anti-Terror Squad: Ein Arcade-Brawler-Shooter-Slasher, der euch perfektes Timing abverlangt. Dafür werdet ihr mit literweise digitalem Blut belohnt, wenn ihr eure Gegner vernichtet.

Space Crew Legendary Edition: Als Kapitän erkundet ihr die Galaxie, rekrutiertt und trainiert neue mutige Crewmitglieder und verteidigt die Erde gegen eine außerirdische Bedrohung. Los geht es am 23. Februar.

Tunche: Dieses handgemalte Action-Rogue-like spielt im Amazonas-Regenwald. Allein oder mit Freunden müsst ihr den Frieden in diesem wunderschönen Fleckchen Erde wiederherstellen. Auch dieses Spiel gibt es ab dem 23. Februar kostenlos.

Space Warlord Organ Trading Simulator: Ihr betreibt einen Organhandel, macht dubiose Geschäfte mit den Innereien von Menschen und müsst euch mit seltsamen Vampir-Blutegeln auseinandersetzen. Die Ware muss ja auch gut beschützt werden und ordentlich Profit abwerfen. Schnappt euch diesen Titel am 23. Februar 2023.

Weitere kostenlose Inhalte gibt es im Februar ebenfalls für Prime-Mitglieder. Die Highlights sind ein Rampart-Bundle für Apex Legends, eine Prime-Gaming-Capsule für League of Legends, ein exotisches Bundle für Destiny 2 und das Nexcus-Ranger-Outfit für Dead by Daylight. Auf Prime Gaming könnt ihr die kleinen Geschenke gratis abholen.