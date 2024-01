Nach Burnout Paradise Remastered: Comeback für die legendäre Rennspielserie?

Stellar Entertainment deutet an, dass es sich bei ihrem neuen AAA-Arcade-Rennspiel um ein neues Burnout handeln könnte. Zuvor hat das Studio an Burnout Paradiese Remastered sowie Need for Speed: Remastered und Need for Speed Unbound gearbeitet.

Bereit für neue Unfälle auf der Rennstrecke?

Aktuell sucht das Studio Mitarbeiter für einen Triple-A-Titel. Dabei handelt es sich um ein Arcade-Rennspiel, das in der Unreal Engine 5 entwickelt wird und für die aktuellen Konsolen sowie PC erscheinen soll.

Das Studio gibt hier und dort kleine Hinweise zum Spiel. Der Entwickler schreibt in einem Beitrag auf X: "Und die Bosse haben immer noch keine Rückzieher gemacht". Darunter ein POV-Meme mit dem Text: "You're about to be rear ended" oder auf Deutsch: "Du wirst gleich von hinten angefahren". Ok, so brutal kann es in einem Burnout schon mal zugehen.

#StellarWithoutContext: Our way of giving you (kinda weird 🫣) insider intel about what we're working on, without actually telling you what we're working on...



Das dritte Spiel wird sogar mit dem Untertitel "Takedown" genannt und auf der Website des Studios ist die Rede von einer "geheimen Mission", die "kurz vor der Fertigstellung" steht, die gemeinsam mit einem Bild vom Weltraum gezeigt wird. Fast ein wenig zu viel Spielraum für Interpretationen, aber so kennen wir das Weltall ja.

Burnbout Paradise Remastered erschien 2018 - also zehn Jahre nach dem Originalspiel. Wie die Zeit bloß vergeht ...