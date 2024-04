No Rest for the Wicked: Entwickler zerstören Hoffnung auf Ori 3

Mit Ori 3 brauchen wir in der nächsten Zeit nicht zu rechnen, denn Moon Studios hat Großes mit No Rest for the Wicked vor.

No Rest for the Wicked ist das Herr der Ringe von Moon Studios

Nach der Veröffentlichung von No Rest for the Wicked hat Moon Studios noch jede Menge zu tun. Noch befindet sich der Titel im Early-Access doch auch danach ist noch lange nicht Schluss.

Ganze "fünf bis zehn Jahre" nach dem Launch will Moon Studios laut CEO Thomas Mahler noch an No Rest for the Wicked arbeiten.

"Leute, wir sind noch lange nicht fertig mit No Rest for the Wicked. Es gibt so viel, was wir bereits entwickelt haben, von dem keiner von euch weiß, und wir wollen es auf meisterhafte Weise abliefern", so Mahler auf X.

"No Rest for the Wicked ist wie unser Herr der Ringe. Und um diese Analogie weiterzuverwenden, ist das, was wir bisher gemacht haben, so etwas wie eine 'Testvorführung' der ersten Teile. 1.0 wird unser 'Gefährte des Rings' sein. Und wie ihr alle wisst, wird es danach noch viel mehr geben."

Judging by the questions I'm getting, it looks like some people think that we'll release 1.0 and then we're done? 🤔



Folks, we're nowhere near done with No Rest for the Wicked. There is so much that we've already built that none of you even know about and we want to deliver this… — thomasmahler (@thomasmahler) April 27, 2024

"Dies ist unser Magnum Opus. Wir hatten schon immer hohe Ambitionen und wir haben gesagt, dass wir einen großen Beitrag zum ARPG-Genre leisten werden - und das ist auch unsere Absicht", so Mahler weiter.

"Ich hoffe, ihr versteht jetzt, warum wir Ori 3 in nächster Zeit nicht machen werden", antwortete Mahler auf die Frage eines Nutzers. Einen dritten Teil von Ori wird es in den nächsten Jahren also nicht geben. Jetzt steht No Rest for the Wicked im Fokus des Teams.