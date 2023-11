Ein neues Burnout ist im eShop der Nintendo Switch aufgetaucht, mit der Rennspielreihe von Electronic Arts hat es allerdings rein gar nichts zu tun.

Vielmehr handelt es sich um ein Spiel von GameToTop Corp, das einfach den Namen Burnout trägt. Fragt sich, wie lange es das noch tun wird.

Burnout kennen wir etwas anders

Immerhin könnte es sich auf die Verkaufszahlen des ebenfalls erhältlichen Burnout Paradise Remastered auswirken, das ebenfalls auf der Switch erhältlich ist.

Sucht man auf der Nintendo-Webseite nach Burnout, landet man zuerst beim Spiel von GameToTop Corp.

Burnout Paradise Remastered kostet 29,99 Euro, während Burnout gerade für 1,99 Euro zu haben ist. Für einige könnte das sicherlich verlockend sein, wenn sie denken, es könnte zur gleichen Reihe gehören.

Das neue Burnout im eShop.

"Nehmt an intensiven Rennen teil, holt euch den Sieg und eure wohlverdienten Belohnungen", heißt es. "Beweist euren Mut und steigt in der Rangliste zum Burnout-Champion auf."

Da Burnout nach wie vor ein eingetragenes Markenzeichen von EA ist, dürfte der Publisher vermutlich früher oder später aktiv werden. Angesichts anderer Spiele von GameToTop Corp (Rocket Car: Ultimate Ball League Machines, Bus Simulator 2023, Farming Tractor Simulator 2023) stellt sich erneut die Frage, inwieweit Nintendo Veröffentlichungen im eShop prüft.

Schließlich erinnern wir uns alle auch noch an den Last-of-Us-Klon The Last Hope. Etwas mehr Kontrolle könnte sicherlich nicht schaden.