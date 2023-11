Ein übernatürlicher Jahrmarkt? NCSoft-Projekte erhalten neue Trailer

Auf der G-Star 2023 gibt es neue Trailer zu zwei neuen Projekten von NCSoft. Dabei geht es um Projekt M und LLL, die beide einen neuen Trailer erhalten haben.

Neue Trailer zeigen unheimliche Szenen

Projekt M ist ein narrativer Thriller, der mit seinen Quick-Time-Events an Quantic-Dream-Spiele wie Heavy Rain oder Detroit: Become Human erinnert. Im Jahr 2022 haben wir erstmals einen Trailer zu diesem noch unbenannten Projekt gesehen. Klar ist bereits, dass es viel Drama, Gewalt und Übernatürliches in diesem Sci-Fi-MMO geben wird. Dabei werden das heutige Seoul, das byzantinische Reich sowie das 23. Jahrhundert miteinander vermischt.

Im Trailer seht ihr einen unheimlichen und verlassenen Freizeitpark, der dann aber doch gar nicht so leer ist, wie er scheint. Beim Kämpfen wird klar, dass es mehr Abwechslung gibt als ein reines QTE-Massaker. So gibt es auch Stealth- und Action-Elemente.

Das zweite Projekt trägt bisher den Namen LLL und bietet im Trailer einen Blick auf die Umgebung des Spiels. Wälder, in denen Leichen von Bäumen hängen, triste Großstädte mit Wolkenkratzern und unterirdische Tunnelsysteme mit riesigen, unförmig-fleischigen Kreaturen, aus denen nicht weniger unappetitliche Gegner schlüpfen.

Seid ihr schon gespannt auf die beiden Titel?