Netflix: Von David Finchers „Der Killer“ zur Geeked Week 2023

Die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht. Diese Woche hat Netflix aber keine: Während alle Streaming-Welt nur über das spricht und berichtet, was der Streaming-Riese im Rahmen seiner Geeked Week 2023 veranstaltet, hat Netflix kurz mal einen der besten Crime-Thriller des Jahres gedroppt. Denn: Nach viel zu kurzer Zeit auf der großen Leinwand – props an alle, die den neuen Fincher im Kino erleben durften – kommt David Finchers „Der Killer“ jetzt semi-exklusiv zu Netflix.

Das Noir-Meisterwerk etabliert Michael Fassbender als reflektierten Assassinen, der nach einem misslungen Anschlag von seinen Auftraggebern gejagt wird – und dann selbst zum Jäger wird. Brutal, stylisch und elitär noch dazu. Eben ein klassischer Fincher! Wusstet ihr by the way, dass „Der Killer“ schon David Finchers fünfte Zusammenarbeit ist? Verrückt.

Fast so verrückt wie die Geeked Week 2023. Auch in diesem Jahr feiert Netflix sich selbst und die eigenen Produktionen mit einer aufwendigen Social-Media-Show. Zum Auftakt wurde da erstmal der Stranger Things Day zelebriert. Allerdings entpuppte sich der Geeked-Startschuss als Mogelpackung: Einen Release-Termin hat Staffel 5 von „Stranger Things“ jetzt immer noch nicht, einen Trailer gab’s auch nicht. Stattdessen setzte Netflix auf diverse Bonusmaterialien und Hintergrundinfos, feierte „Stranger Things“ als popkulturelles Überphänomen und gab Kooperationen mit Games wie „Dead by Daylight“ und „Fortnite“ bekannt. That’s it.

An Tag 2 gab’s dann einen Ausblick aufs Wochenende. Denn: Die wichtigsten Trailer, Ankündigungen und Snippets wollte sich Netflix fürs Weekend aufsparen. Immerhin wurde bekannt, dass „Damsel“, das neue Fantasy-Adventure mit Millie Bobby Brown, definitiv Anfang 2024 erscheint, „Der Prinz der Drachen“ ein sechstes Kapitel erhält und der vielversprechende Animationsfilm „Orion und das Dunkel“ den Februar bei Netflix einheizen wird.

Anime-Fans bekamen dann an Tag 3 der Geeked Week die volle Breitseite. Neben dem ersten Teaser zur Live-Action-Adaption von „Avatar – Der Herr der Elemente“, der glücklicherweise in einer ganz anderen Liga als M. Night Shyamalans Gigaflop spielt, überraschte Netflix vor allem mit einer Rückkehr nach Griechenland: Der brutale Geheimtipp „Blood of Zeus“ von den Machern von „Castlevania“ bekommt eine zweite Staffel! Und: Der mit Staffel 3 beendete CGI-Spaß „Ultraman“ wird einen finalen Abschlussfilm erhalten.

Für eher gemischte Gefühle sorgte derweil „Arcane“. Der gefeierte Animationshit auf Basis der Lore von „League of Legends“ wurde ja schon vor Monaten verlängert, Infos zu Staffel 2 waren bis dato jedoch nicht existent. Bis jetzt. Aber: Season 2 von „Arcane“ wird erst im November 2024 bei Netflix erscheinen . Ein volles Jahr also, das alle Fans des bildgewaltigen und storylastigen Serienhits noch überbrücken müssen. Meckern auf hohem Niveau?

