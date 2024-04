Neues MMO zu Game of Thrones? Leaker sagt diese blutige Kombination voraus

Der koreanische Publisher Nexon soll angeblich an einem MMO-Rollenspiel arbeiten, das im Universum von Game of Thrones spielt.

Ein cooles Franchise für ein MMO, oder?

Diese Information stammt von der The-Witcher-Fanseite Redanian Intelligence und diese gibt sogar einige Details, die über die bloße Existenz des Spiels hinausgehen.

So soll das MMORPG im Norden angesiedelt sein. Ihr könntet also als Stark in Winterfell aufwachsen und einen eigenen Schattenwolf großziehen? Auch die Mauer soll im Spiel auftauchen.

Jetzt haben wir den Ort. Aber auch zeitlich ordnet Redanian Intelligence das Spiel ein. Das angebliche Game-of-Thrones-Projekt soll im Zeitraum der vierten und fünften Staffel der Fernsehserie angesiedelt sein.

Ihr erinnert euch? Zu dieser Zeit befand sich John Snow bei der Nachtwache, während Roose Bolton Wächter des Nordens ist. Ein interessanter Zeitraum, um seine GoT-Fantasie auszuleben. Ich hätte vielleicht noch vor Ned Starks Tod angesetzt. Ich will ein schönes, harmonisches Winterfell, das dann brutal zerstört wird, Stück für Stück.

Startet ihr das Spiel, soll es möglich sein, zwischen einem männlichen und einem weblichen Charakter zu wählen. Die Person, die ihr nicht wählt, soll jedoch trotzdem in die Geschichte eingebunden werden.

Ganz wichtig, wie bei allen Leaks, ist es, Vorsicht walten zu lassen und die Aussagen nicht direkt als Fakt anzunehmen. Aktuell gibt es mit Game of Thrones Winter is Coming bereits ein MMO zu Game of Thrones. Allerdings ist das Spiel nicht allzu gut bewertet. Viele spieler beschweren sich auf Steam über Pay-to-Win-Funktionen.

Wie stellt ihr euch ein Game-of-Thrones-MMO vor, das ihr gerne zocken würdet?