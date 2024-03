New Star GP im Test: Die Formel 1 auf charmanter Zeitreise – aber mit unfreiwilligen Einschlägen in die Bande

Unterhaltsamer Arcade-Racer über die vergangenen Formel-1-Dekaden mit spannenden Rennen, der inhaltlich und spielerisch nicht ganz stimmig ist.

Seid ihr in den 80-ern oder 90-ern mit der Königsklasse aufgewachsen, als Gerhard Becker, Ayrton Serafino, Nigel Mawson und andere Legenden Formel 1 dort fuhren? Und habt ihr eure ersten Meter in digitalen Cockpits in den Boliden von Super Monaco GP, Virtua Racing oder Formula One Grand Prix zurückgelegt? Dann könnte New Star GP genau euer Ding sein! Das vereint nämlich den Charme solcher Retro-Racer mit einer erstaunlich weitreichenden Darstellung des Formel-1-Zirkus, ohne aber je das unkomplizierte Spaßrasen außer Acht zu lassen.

New Star GP Release: 07. 03. 2024

Plattformen: PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X

Getestet auf: Steam

Entwickler: New Star Games

Publisher: Five Aces Publishing

Ihr habt es ja schon rausgelesen: New Star GP kommt ohne eine einzige Lizenz aus. Stattdessen sind sowohl Teams als auch Fahrer und die Strecken ihren Namensgebern zwar erkennbar ähnlich, aber gleichzeitig weit von den Vorbildern entfernt. Es geht ja nicht um Realismus. New Star Games (der Entwickler hat sich gleich mal im Titel seines Spiels verewigt) geht es wohl eher darum, das Gefühl von Damals heute noch mal zu erleben.

Wobei damit nicht nur um die 80-er gemeint sind, sondern auch um die folgenden Jahrzehnte, denn nach jeder Saison springt das Spiel eine Dekade in seine Zukunft. Die Namen der Teams und Fahrer ändern sich daher regelmäßig. Sogar die Strecken haben in jeder Ära teilweise ein anderes Layout, was in der hiesigen Form mehr der spielerischen Abwechslung als dem Realismus zugutekommt.

Interessant ist vor allem aber, dass New Star GP nicht nur ein Rennspiel ist, sondern auch die Arbeit in der Box im Blick hat. So erhält man nach jedem Rennen nach Leistung gestaffelte Siegprämien, die man anschließend in den Motor, die Flügel, die Reifen oder mehr investiert. Außerdem kann es passieren, dass die Ingenieure vor dem Rennen einen Fehler entdecken, der mit verschieden hoher Wahrscheinlichkeit einen Fehler auslösen könnte. Sollte man den für ein paar Prämientaler ausbessern oder geht man lieber mit gedrückten Daumen an den Start?

New Star GP im Test: Nicht immer unfallfrei of Attribution

Abgesehen davon schaltet man mit fortlaufender Karriere eine Reihe an Perks frei, von denen man maximal fünf aktivieren kann. Dazu zählt das Verdienen einer zusätzlichen Belohnung, wenn man ein Rennen mit nur einem Boxenstopp gewinnt oder ohne Unfall ins Ziel kommt.

Nicht zuletzt hat man zwar von Anfang an eine komplette Mannschaft zusammen, bekommt mitunter aber einen Anruf, ob man den aktuellen Ingenieur nicht gegen einen neuen eintauschen möchte. Außerdem gibt man in kurzen Interviews Statements zu bestimmten Kontrahenten ab oder muss sich entscheiden, wem man die Schuld an einem verpassten Sieg gibt: dem Chef der Boxencrew oder dem Management?

Leider geht mir das aber mitunter auf den Senkel. Ich will nicht nach jeder zentralen Aktion einen Anruf erhalten oder gar jemanden ankreiden müssen. Durch Letzteres sinkt nämlich die Zufriedenheit der entsprechenden Person, bis die irgendwann ihren Hut nimmt. Ist sie hingegen nicht nur glücklich, sondern gar „ekstatisch“, wirkt der an sie geknüpfte Perk in einer stärkeren Stufe. So erhält man Windschatten etwa nicht erst kurz hinter dem Vorherfahrenden, sondern schon deutlich früher.

Ich will also auf keinen Fall die Zufriedenheit eines Teammitglieds sinken sehen – weshalb ich sie nach einer solchen Abfuhr meist gleich wieder steigere, indem ich dieser Person ein wenig Kohle zukommen lasse. So einfach ist das – und entsprechend absurd das strategische Hantieren in der Box über weite Strecken.

Das geht ja dort weiter, wo man nur mit dem erwähnten Perk die Möglichkeit hat, im Windschatten Geschwindigkeit gutzumachen. Es gibt noch einen weiteren, mit dem man jedes Rennen nicht vom letzten zehnten Platz aus startet, sondern (Qualifikationsrunden gibt’s hier nicht) auf dem neunten. Dass man mit anderen Perks besser übern Rasen rasen kann, durch Kollisionen mit Kollegen weniger schnell aus der Spur geworfen wird oder ein leerer Tank wie von Geisterhand noch mal aufgefüllt wird… Solche Sachen gehen in Ordnung. New Star GP ist eben Arcade pur.

Ich wünschte nur, die Entwickler hätten das eigentliche Rennfahren ein wenig ernster genommen. Denn auch in einem Arcade-Racer will ich die Action auf der Strecke ernst nehmen. Doch stattdessen habe ich hier festgestellt, dass die Sache mit dem Windschatten noch absurder ist als ohnehin schon, da man immer, selbst in schnellen Kurven und langsamen Spitzkehren, hinter einem Vorherfahrenden schneller ist als ohne Windschatten.

Abgesehen davon wird es nicht bestraft, wenn man statt eine Schikane zu fahren einfach der schnellsten Sekante folgt. Und es gibt diesen seltsamen Boost; eine Art Push-to-Pass, der die Leistung nicht nur abrupt erhöht, sondern nach dem der Wagen auch so stark abgebremst wird, dass man sich wie im Gegenwind eines Sturms fühlt. Beides ist dem Flow eines Rennspiels nicht besonders zuträglich.

Vor allem aber gehen die Kontrahenten dermaßen rabiat zur Sache, dass von fairem Zweikampf oft keine Rede sein kann. Besonders Gegner, die mich nicht leiden können, ziehen meist wild von links nach rechts und wieder zurück, um dann im „besten“ Fall dermaßen hart in die Eisen zu steigen, dass ich ihnen direkt ins Heck rausche – bevor sie das Ganze mit einem höhnisch grinsenden Emoji kommentieren. Es muss doch nun wirklich nicht jedes Rennen ein Suzuka ‘89 oder Adelaide ‘94 sein!

Zumal die Gegner ohnehin zu jener Sorte gehören, denen vor einigen schnellen Kurven plötzlich ein Stein auf die Bremse fällt, sodass man ihnen nicht gescheit hinterher fahren kann. Nur die Sache mit dem Stimmungsbarometer der Konkurrenten ist von der Idee her natürlich eine gute. Immerhin beeinflusst mein Verhalten auf der Strecke ihre Meinung zu mir und sowohl Erzfeinde als auch Bewunderer fordern einen mitunter zu Duellen heraus.

New Star GP ist für knapp 30 Euro auf Steam sowie für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series S/X in den entsprechenden Stores erhältlich.