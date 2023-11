Auch in diesem Jahr geht Nintendo wieder auf Weihnachtstour durch Deutschland.

Die Weihnachtstour 2023 führt durch vier deutsche Städte und ihr könnt dort unter anderem Spiele ausprobieren.

Was könnt ihr dort machen?

Zur Spieleauswahl, die ihr bei der Weihnachtstour, die zwischen dem 24. November und 17. Dezember 2023 stattfindet, ausprobieren könnt, zählen unter anderem Super Mario Bros Wonder und Pikmin 4.

Nicht fehlen darf natürlich das ebenfalls in diesem Jahr veröffentlichte The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, wie auch der Dauerbrenner Mario Kart 8 Deluxe.

Ansonsten ist noch Splatoon 3 dabei, in Hamburg und Oberhausen kommt außerdem noch Nintendo Switch Sports dazu.

"Wer von seinem Besuch beim Nintendo Stand eine Erinnerung mit nach Hause nehmen möchte, kann ein Foto von sich in der ikonischen grünen Röhre schießen, die bei jedem Standort mit dabei ist", heißt es.

Hier die genauen Termine und Orte:

Datum Ort 24. und 25. November Hamburg

Alstertal Einkaufszentrum

10 bis 22 Uhr 1. und 2. Dezember Stuttgart

Milaneo

9 bis 20 Uhr 8. bis 10. Dezember Oberhausen

CentrO

Fr. / Sa.: 10 bis 22 Uhr

So: 13 bis 18 Uhr 16. und 17. Dezember Berlin

Gropius Passagen

Fr.: 10 bis 20 Uhr

Sa.: 13 bis 18 Uhr

