"Normalerweise gut für uns" - Das sagt EAs CEO, nachdem er zur Switch 2 befragt wurde.

Electronic Arts' CEO Andrew Wilson wurde zum erwarteten Launch einer neuen Nintendo-Konsole in diesem Jahr befragt.

Dabei ging es jedoch nicht um konkrete Einzelheiten, vielmehr sprach Wilson in seiner Antwort generell über die Veröffentlichung neuer Plattformen.

Gut fürs Geschäft

"Ich kann absolut nichts kommentieren, was noch nicht angekündigt wurde, oder es in irgendeiner Weise bestätigen", sagte Wilson während einer Telefonkonferenz nach Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen (via VGC).

"Ich würde jedoch sagen, dass in dem Maße, in dem die Plattformen im Laufe der letzten 20 Jahre CPU, GPU, Speicher, Akkulaufzeit und Bildschirmauflösung verbessert haben... in dem Maße, in dem diese Dinge passiert sind, sind wir wiederum in der Lage, unseren Spielern eine bessere Immersion zu bieten, insbesondere bei unseren größten Franchises wie FC, Madden, Apex, Battlefield... das war normalerweise sehr gut für unser Geschäft."

"Die Möglichkeit, dass die Spieler unsere Spiele auf höchstem Niveau erleben, hat sich in der Regel als sehr vorteilhaft erwiesen."

"Ohne irgendetwas über Nintendo oder Switch zu kommentieren, würde ich einfach sagen, dass neue Plattformen gut für uns sind, und wenn neue Verbesserungen mehr [Leistung] bieten, ist das normalerweise ein Plus für unser Spieleportfolio und die Communitys, die sie spielen."

Es wird erwartet, dass Nintendo in diesem Jahr eine Nachfolgekonsole zur Nintendo Switch auf den Markt bringt, wenngleich bisher nichts offiziell bestätigt wurde. Zuletzt wurde vermutet, dass es sich bei der neuen Konsole eher um eine Evolution der Switch handelt, die aber teurer werden könnte.

Ein anderer Analyst behauptete jüngst, dass die Switch 2 einen 8 Zoll großen LCD-Bildschirm verwenden wird.