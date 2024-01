Nvidia stellt RTX 4080 Super, 4070Ti Super und 4070 Super vor - Hier die Preise

Nvidias 40er-Serie erhält endlich die Super-Versionen. Drei Grafikkarten des Herstellers dürfen sich über ein Upgrade freuen - eine Karte verschwindet ganz aus dem Sortiment. Auch die Preise für die neuen Karten hat Nvidia bereits präsentiert.

Wir haben alle wichtigen Informationen über die Founders-Editionen der kommenden GPUs zusammengefasst:

Geforce RTX 4080 Super:

Preis: 999 Dollar

999 Dollar Datum: 31. Januar 2024

31. Januar 2024 Shader TFLOPS: 52

TFLOPS: 52 RT TRFLOPS: 121

121 AI TOPS: 836

836 VRAM: 16 GB

16 GB DLSS: 3

3 TGP: 320 W

Geforce RTX 4070Ti Super:

Preis: 799 Dollar

799 Dollar Datum: 24. Januar 2024

24. Januar 2024 Shader TFLOPS: 44

44 RT TRFLOPS: 102

102 AI TOPS: 706

706 VRAM: 16 GB

16 GB DLSS: 3

3 TGP: 285 W

Geforce RTX 4070 Super:

Preis: 599 Dollar

599 Dollar Datum: 17. Januar 2024

17. Januar 2024 Shader TFLOPS: 36

36 RT TRFLOPS: 82

82 AI TOPS: 568

568 VRAM: 12 GB

12 GB DLSS: 3

3 TGP: 220 W

Das Ende der Geforce RTX 4080 und mehr

So, jetzt, da die Zahlen, Daten und Fakten abgehakt sind, kommen wir zu allen weiteren Informationen. So wird die RTX 4080 Super die 4080 im Produktportfolio ersetzen. Die 4080 könnt ihr also ab Ende Januar nicht mehr kaufen - außer als Restbestand oder gebraucht. Nvidia erklärt das Aus der GPU damit, dass es für diese Karte keinen sinnvollen Preispunkt im aktuellen Sortiment gibt.

Zudem zeigt Nvidia, dass die 4080 Super doppelt so schnell sein soll wie eine 3080Ti und sich hervorragend für 4K-Gaming eignet. Die RTX 4070Ti Super soll sogar 2,5-mal so schnell wie eine 3070Ti sein und eignet sich perfekt für Gaming mit 2K-Auflösung. Die drei Karten bieten außerdem wirklich gute Leistungswerte im Verhältnis zum Stromverbrauch. Sie alle sind besser als eine 3090 und verbrauchen deutlich weniger kostbare Energie als gleichnamige Karten in der 30er-Serie.