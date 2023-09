PlayStation 5 für unter 400 Euro? Das gibt es jetzt bei Media Markt

Nach den Preiserhöhungen der PlayStation 5 ist es schön zu sehen, dass es immer wieder gute Angebote gibt. Derzeit lässt Media Markt ordentlich die Preise purzeln. Aktuell gibt es die Konsole für unter 400 Euro - aber nur für kurze Zeit.

Wer sparen will, bekommt im Wochendeal die Gelegenheit

Von der Konsole bis hin zu den Controllern könnt ihr euch derzeit einige Euros sparen. Hier sind die Angebote für die PS5:

Wer bisher noch nicht zugegriffen hat, kann es sich mit diesem Wochendeal ja überlegen. Immerhin sind die Preise aktuell wirklich ansprechend. Die Digital Edition kostet nur ein wenig mehr als eine Nintendo Switch OLED. Und bei der großen PS5 spart ihr euch gleich 100 Euro.

Auch beim Zubehör müsst ihr nicht so tief in die Tasche greifen und erhaltet Controller in verschiedenen Farben sowie die originale Ladestation für einen günstigeren Preis.

Wochendeals laufen typischerweise von Montag bis zum darauf folgenden Montag um 9 Uhr früh oder bis die Artikel ausverkauft sind.