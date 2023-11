Die neueste Erweiterung für das Pokémon-Sammelkartenspiel, Karmesin und Purpur: Paldeas Schicksale, wird am 26. Januar 2024 veröffentlicht.

Neue Details dazu und zu kommenden Produkten hat The Pokémon Company heute bekannt gegeben.

Was enthält die Erweiterung?

Inspiriert ist Paldeas Schicksale von den Erweiterungen Verborgenes Schicksal und Glänzendes Schicksal, dabei feiern schillernde Pokémon aus der Paldea-Region ihre Rückkehr.

Mehr als 130 schillernde Pokémon könnt ihr sammeln, darunter Pikachu, Azugladis, Granforgita, Heerashai, Nigiragi und mehr. Auch schillernde Terakristall-Pokémon-ex wie Glurak und Forstellka sind mit dabei.

"Ausgewählte Schillernde Pokémon werden in Karmesin & Purpur – Paldeas Schicksale als Vollbildkarten in denen beliebte Pokémon in ihren Schillernden Versionen von einer neuen Seite gezeigt werden", heißt es. "Außerdem erscheinen ausgewählte Pokémon-ex auf hyperseltenen Karten mit einem neuen und einzigartigen holografischen Effekt."

Das sind laut The Pokémon Company die Highlights:

11 Schillernde Pokémon-ex

7 Pokémon-ex und 3 Terakristall-Pokémon-ex

3 seltene Illustrationskarten mit Schillernden Pokémon

8 Karten der Kategorie "selten, besondere Illustration" mit Schillernden Pokémon-ex oder Unterstützerkarten

6 hyperseltene Pokémon-ex

Folgende Produkte werden erhältlich sein: