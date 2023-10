Liebt ihr es auch verschmutzte, dreckige Einfahrten mit dem Hochdruckreiniger sauber putzen? Müll im Wohnzimmer aufzusammeln und den Boden mit dem Wischmop zum Glänzen zu bringen? Im echten Leben schiebe ich solche Aufgaben gerne vor mir her, in einem Videospiel ist das etwas anderes. Kein Wunder, dass der PowerWash Simulator auf Steam so beliebt ist. Auf dem Steam Next Fest gibt es derzeit eine Demo zu einem ganz ähnlichen Spiel - nur, dass ihr hier nicht ein unschuldiges Großstadthaus gesäubert, sondern ein blutiger Tatort gereinigt. Und das im Auftrag der Mörder.

So putzen die Kriminellen

Der Crime Scene Cleaner passt perfekt zum Halloween-Monat. Zwar kommt das Spiel erst 2024, doch während Steams Event voller Spielvorschauen könnt ihr probeweise als Tatortreiniger arbeiten. Tagsüber seid ihr alleinerziehender Vater, des Nachts geht ihr einem ganz besonderen Nebenjob nach. Die Mafia meldet sich bei euch und geben euch einen Auftrag. Ihr fahrt voll gepackt mit Reinigungsmitteln zum Ort des Geschehens. Euch erwarten Leichen, die ihr in euren Wagen schleifen müsst, ganz viel Blut, das weggewischt werden will, sowie kaputte Gegenstände, die entfernt werden müssen.

Es soll ja alles wieder blitzeblank sein. Dafür müsst ihr teilweise Schlüssel finden, elektronische Sicherungen ausschalten und euch neues Wasser besorgen, wenn eures leer ist. Es gibt also kleine Herausforderungen. Habt ihr diese gelöst, könnt ihr aber ganz gemütlich die Mordszene in einen vorzeigbaren Ort verwandeln. Es fühlt sich sogar ähnlich beruhigend an, wie das Erlebnis im PowerWash Simulator.

Um eure Kinder zu ernähren und die teure Behandlung eurer Tochter zu bezahlen - ja, das Game spielt in den USA -, gibt es neben dem guten Gehalt der Mafia noch die Möglichkeit teure Gegenstände aus dem Hab und Gut der Mörder zu stehlen.

Schönes Haus, unglückliche Situation.

Die Demo gibt euch ein Level, bei dem ihr zu einer schicken Villa fahren müsst. Der Pool ist rot, es gibt mehr Blutflecken als ihr zählen könnt und ihr könnt sowohl im Garten als auch im Haus für Ordnung sorgen und die Beweise verschwinden lassen - dazu zählt nicht nur Blut. Auch Waffen oder zerbrochene Gegenstände, die das Mafia-Mitglied belasten könnten, müssen weg. Und hinterher muss alles wieder an seinen rechtmäßigen Platz.

Wählen könnt ihr zwischen Hochdruckreiniger, Schwamm, Wischmopp, Eimer und mehr. Je nachdem, ob ihr euch beeilen oder lieber vorsichtig sein wollt. Aus meiner Erfahrung geht das Wasser schnell aus, dafür ist das Menü sehr intuitiv und es gibt viele unterschiedliche Aufgaben.

Natürlich könnt ihr auch alles noch dreckiger machen. Schleudert ihr die Leichen herum, tretet einen Putzeimer um oder geht mit dem nassen Wischmopp an die Innenwand, dann habt ihr direkt noch mehr zu tun. So könnt ihr zumindest mehr aus der Demo herausholen. Viel Spaß!