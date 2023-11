Roccat Vulcan 2 Mini Air Gaming-Tastatur im Test.

Günstig ist diese kleine Gaming-Tastatur nicht, zudem sind ihre Tastenkappen nicht perfekt. Funktioniert beim Gaming aber zuverlässig.

Mit Roccats Vulcan 2 Mini Air erwartet euch eine kabellose Variante der bekannten Vulcan 2 Mini. Hättet ihr nicht gedacht, was? Klar, für jeden ist diese kleinere Tastatur nicht die ideale Wahl, allerdings hat sie durchaus ein paar überzeugende Argumente auf ihrer Seite. Reicht das allerdings aus, um einen Preis von 180 Euro zu rechtfertigen?

Roccat Vulcan 2 Mini Air Gaming-Tastatur Release: 20.07.2023

Hersteller: Roccat

Preis: ca. 180 Euro

Box & Zubehör: Da es sich bei der Vulcan 2 Mini Air um eine Tastatur mit 65-%-Layout handelt, ist die Verpackung auch entsprechend kleiner. Neben der Tastatur befinden sich darin noch eine Schnellstart-Anleitung, ein 1,8 Meter langes USB-Kabel (USB-C zu USB-A) sowie das Stellar Wireless Dongle.

Verarbeitung: Die Vulcan 2 Mini Air ist 325 x 124 x 33 mm groß und wiegt ohne Kabel und Dongle 576 Gramm. Mit Kabel und Dongle sind es 620 Gramm. Alles in allem ist sie nicht zu schwer und lässt sich dadurch gut transportieren. Aufgrund des kleineren Layouts kommt die Tastatur ohne Nummernblock aus. Links hinten befindet sich der Schalter zum An- und Ausschalten der Tastatur, direkt daneben ist der USB-C Slot und auf der rechten Seite habt ihr eine kleine Einbuchtung, um das Dongle dort unterzubringen.

Roccat-üblich kommt die Beleuchtung gut zur Geltung.

Aufgrund des Aufbaus der Tasten kommen dabei Roccat-typisch die RGB-Effekte gut zur Geltung, verwendet werden die optischen Titan-2-Switches, wahlweise linear oder taktil. Die Verarbeitung ist insgesamt gut und die Vulcan 2 Mini Air hinterlässt einen stabilen Eindruck. Wenn ihr die schwarze Variante nehmt, sind die Oberflächen der Tasten allerdings anfällig für Fingerabdrücke.

Tasten und Tippgefühl: So richtig perfekt ist das Tippgefühl der Vulcan 2 Mini Air nicht. Das Drücken der Tasten fühlt sich schwer an und die Tastenkappen sind nicht nur etwas wackelig, sondern durch das verwendete Material auch rutschig. Wer also lange Texte oder sonst etwas mit der Vulcan 2 Mini Air schreiben möchte, für den ist diese Tastatur eher nicht die richtige Wahl. Das laute Tippen ist ebenso wenig optimal, wenn ihr sie zum Beispiel für unterwegs mitnehmt und vielleicht in etwas ruhigeren Bereichen arbeiten oder zocken möchtet.

Immerhin gab es keinerlei Probleme mit der Verbindung. Ich erlebte keine Verbindungsabbrüche und die Eingaben wurden schnell übertragen. Wer möchte, kann Tastenkappen anderer Hersteller mit kreuzförmigen Schäften anbringen, aber das sollte letztlich nicht die ultimative Lösung sein, wenn man schon 180 Euro dafür ausgibt.

Die Tastenkappen sind eher rutschig.

Beim Gaming schlägt sich die Vulcan 2 Mini Air mit ihrer Abtastrate von 1.000 Hz etwas besser. Für meinen Geschmack hätten die Füße noch einen Tick höher sein können, für den vollen Komfort fehlt zudem eine Handballenauflage. Zum Vergleich: Bei der günstigeren, kabelgebundenen Vulcan 2 ist eine enthalten.

Features & Sonderfunktionen: Mit Easy Shift habt ihr außerdem eine zweite Funktionsebene für Tasten sowie Smart Keys mit LED, die aktive Sekundärfunktionen anzeigen. Den Akkustand der Tastatur könnt ihr überprüfen, wenn ihr die Fn-Taste gedrückt haltet. Die LED unterhalb der V-Taste zeigt euch dann in verschiedenen Farben an, wie es um die verbleibende Laufzeit bestellt ist. Leuchten die V-Taste und das Roccat-Logo wiederholt rot auf, solltet ihr dringend nachladen. Oder wenigstens innerhalb der nächsten ein bis zwei Stunden.

Die Laufzeit der Vulcan 2 Mini Air hängt wiederum stark davon ab, wie ihr sie verwendet. Alleine schon, ob die RGB-Beleuchtung in voller Stärke oder mit mittlerer Leuchtkraft erstrahlt, macht einige Stunden Unterschied aus. Roccats Angaben reichen von 90 Stunden bis hin zu 750 Stunden mit deaktivierter Beleuchtung. Mit voller Beleuchtung und im normalen Betrieb hält die Tastatur auf jeden Fall mehrere Tage durch, insofern würde ich das als durchaus realistische Werte einstufen.

Wer gerne längere Texte schreibt, für den ist es nicht die beste Wahl.

Durch die enthaltenen Näherungssensoren reagiert die Tastatur zudem sehr schnell auf eure Bewegungen und ist schon einsatzbereit für euch, noch bevor ihr überhaupt eine der Tasten berührt habt. Das spiegelt sich zugleich in der Beleuchtung wieder, die heruntergefahren wird, wenn ihr eure Hände entfernt.

Software: Roccats Swarm-Software ist nach wie vor nicht das Beste vom Besten. Wer möchte, kann damit jedoch detaillierte Einstellungen vornehmen, etwa auch im Hinblick auf Geschwindigkeit, Helligkeit und Farben der Beleuchtung. Ihr könnt auch die Näherungssensoren deaktivieren, wodurch die Tastatur einen Tick länger braucht um einsatzbereit zu sein, was euch umgekehrt aber etwas Akkulaufzeit spart. Insgesamt lassen sich fünf verschiedene On-Board-Profile anlegen.

Zu kaufen gibt es die Roccat Vulcan 2 Mini Air Gaming-Tastatur unter anderem bei Amazon.de, Alternate.de oder auch direkt bei Roccat.

Roccat Vulcan 2 Mini Air Gaming-Tastatur - Fazit

Für den Preis, den Roccat für seine Vulcan 2 Mini Air verlangt, bin ich letztlich nicht ganz so sehr überzeugt davon. Die RGB-Beleuchtung sieht auch hier schick aus und durch ihr leichtes Gewicht lässt sie sich gut transportieren. Die Akkulaufzeit ist sehr gut, allerdings sind die rutschigen und wackeligen Tastenkappen für längeres Schreiben nicht ideal. Beim Gaming funktioniert es etwas besser. Ebenso müsst ihr euch bewusst sein, dass sie in leisen Umgebungen deutlich hörbar ist. Für mehr Komfort hätte indes eine Handballenauflage nicht geschadet. Insofern ist die Vulcan 2 Mini Air keine 65-%-Tastatur, die ich bedenkenlos jedem empfehlen würde. Wenn, dann mehr fürs Gaming und weniger fürs Schreiben.