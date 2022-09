Sackboy zeigt sein Gesicht auf dem PC: A Big Adventure taucht in Steam-Datenbank auf

Obwohl es offiziell noch nicht bestätigt wurde, hat Sackboy eventuell verraten, dass er bald auch auf den PC kommen könnte. Ein Symbol für Sackboy: A Big Adventure ist in der Steam-Datenbank aufgetaucht.

Erkundet Sackboy bald eine neue Plattform?

Schon vor etwa einem Jahr tauchte der Datenbankeintrag erstmals auf. Da dieser Hinweise auf den Codename "Marmalade" enthielt, den ihr noch bereits aus dem riesigen Leak zu Nvidias GeForce Now kennen könntet, wurde schon vermutet, dass es sich dabei um Sackboy handeln müsste.

In einem anonymen Reddit-Post im Juni wurden Bilder des angeblichen PC-Ports von Sackboy gezeigt. Dort wurde behauptet, dass der Titel Raytracing und DLSS-Unterstützung nutzen werde.

In Steam DB können wir nachvollziehen, dass der Eintrag zeitweise um ein Icon ergänzt wurde, auf dem wir den breit strahlenden Sackboy sehen. Allem Anschein nach haben wir es also wirklich mit Sackboy: A Big Adventure zu tun.

Sogar alle unterstützten Sprachen könnt ihr im Eintrag finden. Das ist deshalb eine so gute Nachricht, weil diese spezielle Information normalerweise erst sehr spät in den Eintrag hinzugefügt wird. So könnte es sogar auf eine baldige Ankündigung von Sackboy auf dem PC hindeuten.