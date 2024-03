Sand Land jetzt mit Demo: Probiert das Spiel des Dragon Ball-Schöpfers aus

Akira Toriyama ist zwar hauptsächlich für Dragon Ball bekannt, doch der Mangaka hat in seinem Leben auch noch andere Projekte verwirklicht. So auch Sand Land, das eine Videospiel-Adaption erhält. Ab sofort könnt ihr den Titel des Dragon-Ball-Schöpfers ausprobieren, denn es gibt jetzt eine Demo.

Der Name des Spiels ist Programm

Überall nur Wüste, das Wasser ist knapp und so beschließen Beelzebub und seine bunt zusammengewürfelten Begleiter, dass sie die legendäre Quelle suchen wollen. Das Action-Rollenspiel spielt in einer post-apokalyptischen Welt voller Sand und legt einen starken Fokus auf die Fortbewegung mit Fahrzeugen. Ihr könnt sogar eigene Transportmittel entwickeln und diese mit vielen praktischen Tools und tödlichen Waffen ausstatten.

In der Demo zu Sand Land erhalten Spieler begrenzten Zugang zu einem Teil der Karte und ihr könnt bereits drei spielbare Charaktere auswählen - Beelzebub, Rao und Thief. Die Kampfpanzer, Ausrüstungen und Waffen dürft ihr mit diesen drei Abenteurern ausprobieren.

Leider wird euer Fortschritt in der Demo nicht in die Vollversion übertragen, dafür können sich Spieler der Testversion ein paar zusätzliche Ressourcen sichern, wenn sie das fertige Spiel mit den Demo-Speicherdaten starten. Diese Ressourcen dienen dazu, eure Fahrzeuge aufzumotzen.

Und wo könnt ihr die Demo spielen? Die Testversion von Sand Land ist jetzt für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und auf Steam verfügbar. Am 26. April erscheint Sand Land. Bis dahin könnt ihr euch also ganz in Ruhe in der Demo austoben.