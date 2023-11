Schönes PC-Gehäuse gesucht? Fractals schönes Meshify 2 jetzt 23 Prozent billiger

Da auch ich gerade einen neuen PC baue, war ich zur Black Week auf der Suche nach einem neuen Gehäuse. Meine Wahl fiel auf Fractals Midi-Tower Meshify 2, der einen schönen Spagat aus modern-windschnittiger Gamer-Optik und elegant hinbekommt.

Deshalb an dieser Stelle auch an euch der Hinweis, das es dieses hübsche Case mit gutem Airflow und noch besserem Geschmack gerade bei Caseking 23 Prozent günstiger gibt:

Meshify 2 White TG Clear Tint Midi-Tower bei Caseking für nur 127,90 Euro statt 164,90 Euro.

Insgesamt sind drei Lüfter in diesem Midi-Tower vorinstalliert und in den Deckel passt ein Radiator bis zu 420mm Länge. Grafikkarten werden bis 467mm Länge unterstützt. Mehr als genug Platz nach aktuellem Stand. Ist eure GPU trotzdem länger, muss man sich von den Front-Lüftern trennen, was ebenfalls problemlos möglich ist.

Das modulare Design erfreut durch hohe Flexibilität und einfach entfernbare Luftfilter. Zudem gibt es massig Platz für Laufwerke.

Ich freue mich schon auf meinen Build – bald lest ihr hier mehr darüber.