Jetzt 38 % sparen: Alles von Sky, Paramount+ und Netflix für 40€ mtl. + 100 € Gutschein im Black Friday Deal

Sky Deutschland will offensichtlich neue Kunden an Land ziehen und hat dafür ein interessantes Black Friday Angebot gestrickt: Ein Jahr lang alles von Sky / Sky Go inklusive UHD plus Paramount+ und Netflix Basis für 40 € im Monat statt bislang 64 € pro Monat. Obendrauf gibt’s noch 500 Payback Punkte und einen 100-Euro-Gutschein, der unter anderem bei Amazon, Apple, IKEA, Douglas, Höffner, Obi, Otto, Rossmann, Zalando, SportScheck, MediaMarkt, Rituals, Lieferando, H&M und Christ eingelöst werden kann. Verrechnet man den Gutschein, kostet das Angebot sogar nur 31,67 € im Monat.

Damit habt bekommt ihr das Sky Basis Paket plus Sky Go Plus (3 parallele Streams), Sky Q, Sky Cinema, Sky Fußball Bundesliga, Sky Sport, Sky Kids, Sky UHD, Serien und Filme bei Paramount+ (Tulsa King, Halo, 1923, Star Trek: Strange New Worlds etc.) und alles, was zum Netflix Basis-Paket gehört – langweilig sollte es euch damit nicht mehr werden.

Falls ihr Interesse habt, das Angebot gibt’s noch bis zum Sonntag, dem 26. November 2023 (23:59 Uhr). Die Details zum Angebot findet ihr hier: Sky Black Friday Deal.

Wichtig: Das Angebot läuft nur ein Jahr zum Preis von 40 € pro Monat, danach kostet das Jahres-Abo saftige 76,50 €! Vergesst also nicht, rechtzeitig zu kündigen! Sicherlich gibt es im nächsten Jahr auch wieder einen guten Black Friday Deal, den ihr dann nutzen könnt, sofern ihr wollt.