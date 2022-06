So sieht PSVR 2 aus: Ein erstes Bild zeigt die neue PlayStation VR-Brille

Seht her: Das erste Bild einer PlayStation VR 2 ist außerhalb der üblichen Werbeumgebung ist aufgetaucht. Ein unabhängiger Entwickler hat den Schnappschuss des neuen Headsets veröffentlicht.

Das Internet vergisst nie

Bit Planet Games heißt das in Texas und auf den Philippinen ansässige Studio, das das Bild der PSVR 2 gestern in den sozialen Medien teilte. "Ratet mal, was für PSVR2 kommt?", schrieb das Studio dazu.

Da kommt einem doch die Frage auf, ob das Studio das erste Bild einer PlayStation VR 2 in freier Wildbahn überhaupt teilen durfte. Genau für so etwas gibt es ja schließlich Embargos. Genau das hat ein Nutzer gefragt und bekam auch gleich eine Antwort. "Wenn wir dieses Foto vor 6 Monaten veröffentlicht hätten, hättest du recht", so das Studio.

Trotzdem wurde das Bild inzwischen wieder von Twitter entfernt. Hat Sony dem Entwickler doch auf die Finger geschlagen? Eine Begründung für die Entfernung des Bildes gibt es leider nicht. Zum Glück für alle neugierigen VR-Fans hat ein Nutzer das Bild auf Reddit in gespiegelter Form geteilt.

Jetzt haben wir die neue VR-Brille also das erste Mal in einem realistischen Szenario gesehen - auf einem massiven Schreibtischstuhl. Seit Januar 2022 kennen wir auch schon die technischen Daten und den Namen der VR2 Sense-Controller. Horizon Call of the Mountain von Guerrilla Games ist das erste bestätigte Spiel für das VR-Set. Insgesamt soll es zum Release 20 Titel zur Verfügung stehen.

Der PSVR-Nachfolger soll 4K HDR, ein 110-Grad-Sichtfeld und Foveated Rendering mir Eye-Tracking bieten. Dazu kommt noch ein OLED-Display mit einer Auflösung von 2000×2040 pro Auge und Bildwiederholraten zwischen 90 und 120 Hz.