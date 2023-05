Spiele unter 20 € im PlayStation Store: Die besten Angebote für PS5 und PS4.

Eine weitere Angebotsaktion, die derzeit im PlayStation Store läuft, sind die Spiele unter 20 Euro.

Bis zum 25. Mai 2023 um 0:59 Uhr könnt ihr teils ordentlich was beim Kauf sparen. Wir zeigen euch hier einige der besten Angebote für PlayStation 5 und PlayStation 4.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Einen Action-RPG-Klassiker könnt ihr euch mit Diablo 2 Resurrected ins Haus holen. Wer erst einmal keine Lust auf Teil vier hat oder sich damit darauf einstimmen möchte, kann das für 13,19 Euro tun. Hoch hinaus geht es stattdessen in Ace Combat 7: Skies Unknown. Für 9,79 Euro absolviert ihr zahlreiche Luftkämpfe in einer spannenden Kampagne. Die Rollenspieler unter euch sollten sich hingegen Pathfinder: Wrath of the Righteous anschauen, in dem ihr natürlich einmal mehr die Welt retten müsst. Das könnt ihr für 19,99 Euro (15,99 Euro mit PS Plus) tun. Alternativ schaut ihr euch das erste Bayonetta an. Für 8,74 Euro erwarten euch rasante Kämpfe gegen allerlei Gegner, in denen ihr als Hexe all eure Kräfte einsetzt.

Bestreitet Luftkämpfe in Ace Combat 7.

Eine Menge Rätsel gibt es unterdessen in Catherine: Full Body zu knacken. In Albträumen kämpft Protagonist Vincent dabei um sein Leben und für 9,99 Euro könnt ihr ihm dabei helfen. Für denselben Preis bekommt ihr Slay the Spire, einen Mix aus Kartenspiel und Roguelite, in dem ihr Decks zusammenstellt und gegen Monster kämpft. Keine Lust darauf? Dann taucht doch für 6,99 Euro in Abzu ein – oder vielmehr ab. Ihr erkundet eine Meereswelt voller Geheimnisse, Farben und Leben und interagiert mit dieser Welt.

Helft Vincent in Catherine durch seine Albträume.

Noch ein Action-RPG, diesmal aber mit überlangem Namen, hätten wir mit Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr. 5,99 Euro kostet es euch und ihr tretet darin auf der Seite des Imperiums gegen das Chaos an, indem ihr euch Horden von Feinden entgegenstellt. Wesentlich friedlicher als das ist My Time at Portia. Für 8,99 Euro beginnt ihr hier ein neues virtuelles Leben, erfüllt Aufgaben, baut Pflanzen an, zieht Tiere auf und mehr. Eine Astronautin in Not spielt ihr in Adr1ft und müsst herausfinden, was die dafür verantwortliche Katastrophe ausgelöst hat. 4,99 Euro kostet euch der Spaß.