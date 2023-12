Squid Game: Nach kontroverser Reality-TV-Show entwickelt Netflix jetzt ein Spiel

Ihr spielt um Geld, der Einsatz ist euer Leben. Das Prinzip hinter Squid Game ist so einfach wie brutal. Hunderte Spieler treten in einfachen Kinderspielen gegeneinander an, die alle einen blutigen Twist besitzen. Mit jedem gestorbenen Mitspieler erhöht sich der Jackpot. Wer also gewinnt und alle sechs Runden schafft, ohne zu sterben, erhält jede Menge Geld. Viele Überlebende gibt es aber nicht.

Wollt ihr auch mal beim Squid Game mitmachen?

Die südkoreanische Serie Squid Game feierte 2021 einen großen Erfolg auf Netflix. Erst letzten Monat erschien eine umstrittene Reality-TV-Serie beim Anbieter, bei der echte Kandidaten antreten - aber natürlich nicht sterben müssen.

Jetzt hat Mike Verdu, Leiter der Netflix-Spieleabteilung, verraten, dass das Unternehmen an mehr als zehn Spielen arbeitet - darunter auch eines zu Squid Game. Es sollen also nicht nur bereits etablierte Titel, wie Hades oder Sonic Mania per Netflix-Abo spielbar werden, auch hauseigene Spiele stehen ganz oben auf der To-do-Liste (danke, Eurogamer.net).

Er beschreibt den Squid-Game-Titel als "ein Spiel, das im Universum von Squid Game spielt, in dem man sich mit anderen Spielern in Spielen der Hit-Serie messen kann". Viele Informationen rund um das Spiel gibt es bisher nicht.

Einige Minispiele zu Squid Game existieren auf Roblox oder auf Minecraft-Servern. Von Netflix erhalten wir dann aber endlich ein Original, bei dem ihr ganz ohne Risiko in die grünen Trainingsanzüge schlüpfen und euch in den makaberen Kinderspielen messen könnt.