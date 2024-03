"Wie ein harter Schlag in den Magen" - Modder kritisiert Star Wars Battlefront Classic Collection scharf

Nach dem schlechten Start der Star Wars Battlefront Classic Collection wird das Entwicklerstudio Aspyr nun auch noch von einem Modder scharf kritisiert.

Der Trailer des Spiels zeigte recht deutlich, dass Aspyr die Arbeit eines Modders verwendete. Allerdings betonte man, dass dies in der finalen Version nicht der Fall sein werde.

Eine Vollkatastrophe

Wie sich herausstellte, stimmte diese Aussage nicht. Zum Launch enthielt die Collection auf PC und PlayStation eine Mod, die Asajj Ventress zu einem spielbaren Charakter machte. Zwischenzeitlich wurde das per Patch korrigiert.

Ventress war einst exklusiv in der Xbox-Version von Battlefront 2 enthalten, damals erstellte Modder iamashaymin kurzerhand eine Mod mithilfe eines neuen Skins für Aayla Secura, um Ventress in die PC-Version zu bringen.

Weitere Meldungen zu Star Wars Battlefront Classic Collection:

Woran erkannt man nun, dass Aspyr die Mod verwendete? Daran, dass der Charakter im Trailer die Animationen und Lichtschwerter von Aayla Secura verwendete. Was mit einer späteren Mod-Version übrigens korrigiert wurde, also verwendete Aspyr nicht einmal die neueste Version davon.

"Diese Veröffentlichung ist ein totales Chaos", beschreibt Modder iamashaymin die Situation gegenüber IGN. "Die Tatsache, dass sie sowohl vor als auch unmittelbar nach der Veröffentlichung von zwei Jahrzehnte alten Spielen Patches veröffentlichen mussten, sagt eigentlich alles."

"Es gibt eine Menge seltsamer Probleme, die nach überstürzter Entwicklung schreien. Einige Texturen im Spiel sind sogar mit denen aus Battlefront 1 verwechselt worden, z. B. ist das Wasser von Kashyyyk blau wie in Battlefront 1 und nicht grau wie in Battlefront 2. Und die DLC-Karten verwenden an vielen Stellen die völlig falschen Texturen."

Eigentlich war man innerhalb der Mod-Community recht enthusiastisch im Hinblick auf die Neuveröffentlichung, doch das hat sich geändert.

"Wir haben auf Verbesserungen gehofft, die wir nutzen können, um besser zu werden, und natürlich wären wir bereit, unsere modifizierten Inhalte zu portieren und neu zu entwickeln, damit sie mit den neuen Spielen funktionieren", sagt iamashaymin. "Viele Spieler haben ohnehin auf allgemeine Fehlerbehebungen gehofft, wie z.B. ein sehr bekanntes Problem, bei dem auf dem Todesstern die Anzahl der Tickets für die Verstärkung eines Teams doppelt so schnell abnahm, und Dialoge, die aufgrund eines simplen Tippfehlers nie abgespielt wurden."

Die Collection bezeichnet iamashaymin als "sehr kaputtes Spiel mit vielen Problemen, die in der Vergangenheit von uns gelöst wurden". Die Veröffentlichung in dieser Form fühle sich an "wie ein harter Schlag in den Magen".