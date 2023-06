Star Wars Outlaws: 10 Minuten Gameplay veröffentlicht und das sieht richtig gut aus

Nach der Ankündigung auf dem Xbox Games Showcase hat Ubisoft nun erstes Gameplay-Material zu Star Wars Outlaws veröffentlicht.

Im Spiel geht es darum, als Gesetzlose Kay Vess einen der größten Raubzüge durchzuführen, die das Outer Rim je gesehen hat. Immerhin spielt man mal keinen Jedi!

Star Wars Outlaws führt euch dabei auf verschiedene Welten und auch in den Weltraum. Ihr habt es mit mehreren kriminellen Syndikaten zu tun und kämpft in dieser Ecke des Star-Wars-Universums ums Überleben.

Ihr könnt zum Beispiel auch durch die Gegend schleichen und Gegner leise ausschalten. Euer tierischer Begleiter Nix kann verschiedene Aufgaben erfüllen, zum Beispiel Gegner attackieren und ablenken oder Maschinen aktivieren. Im gezeigten Gameplay hängt sich Kay an eine Kiste und gelangt so auf die andere Seite eines Bereichs. Wirkt ein bisschen ähnlich wie BD-1 in Star Wars Jedi, nur tierischer.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Euer Blaster hat verschiedene Feuermodi, neben den normalen Salven etwa eine Option, um Schilde zu aktivieren. Und auch eine Stun-Funktion war zu sehen. Gleichermaßen könnt ihr Waffen von Gegnern aufnehmen - ob immer und überall und von jedem, ist unklar - und sie gegen sie einsetzen.

Mit eurem Hoverbike, das zum Glück besser aussieht als die in The Book of Boba Fett, rast ihr über die Planeten, nehmt es währenddessen auch mit Gegnern auf. Wenn ihr nicht gerade in einer Mission steckt, könnt ihr auch frei durch die Gegend düsen. Abhängig davon, was ihr tut, steigt eure Reputation bei Fraktionen, ebenso gibt es einen Wanted-Level.

Ihr fliegt außerdem in Echtzeit in den Orbit der Planeten und bekommt es dabei zum Beispiel mit TIE-Jägern zu tun. Das Imperium ist aber auch überall. In jedem Fall sieht das alles schon mal richtig gut aus.

Star Wars Outlaws erscheint 2024.