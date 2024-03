Diese Techniken sollen Star Wars Outlaws auf PC zum "ultimativen Erlebnis" machen

Star Wars Outlaws wird auf dem PC verschiedene Technologien von Nvidia unterstützen.

So will man nach Angaben von Nvidia "das ultimative PC-Erlebnis" für das Open-World-Spiel bieten.

Diese Techniken nutzt Outlaws

Einerseits wird Star Wars Outlaws zum Beispiel Nvidia DLSS 3 untersützen, was euch eine bessere Performance verschaffen soll.

Mit passenden Grafikkarten könnt ihr obendrein noch Raytracing-Effekte im Spiel verwenden.

Weitere Meldungen zu Star Wars Outlaws:

Zu guter Letzt wird Reflex laut Nvidia euer "Gameplay noch reaktionsschneller" machen, damit ihr eure Gegner schnellstmöglich ins Visier nehmen könnt.

Star Wars Outlaws spielt zwischen den Ereignissen von Star Wars: Das Imperium schlägt zurück und Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Das Spiel soll 2024 erscheinen und ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S in Arbeit. Auch auf GeForce Now wird es in der Cloud verfügbar sein.