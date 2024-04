Fan-Ärger rund um Jabba in Star Wars Outlaws: Jetzt klärt Ubisoft auf

Ein Bonus aus dem Season Pass für Star Wars Outlaws sorgte in den vergangenen Tagen für etwas Fan-Ärger. Auch aufgrund von Missverständnissen.

Es geht um die Bonusmission "Jabbas Schachzug", die ihr zuerst einmal nur exklusiv mit dem Season Pass spielen könnt.

Es gibt noch mehr

Manche schlussfolgerten daraus wohl, dass dies die einzige Möglichkeit ist, Jabba the Hutt im Spiel zu begegnen – oder die einzige Mission, die ihr von ihm bekommt.

Auch manche Berichte dazu trugen nicht gerade dazu bei, die Sache aufzuklären, ging man doch davon aus, dass es wirklich die einzige Jabba-Mission ist. Dem ist aber nicht so.

"Um das klarzustellen: Jabba the Hutt und das Hutt Cartel sind eines der wichtigsten Syndikate in Star Wars Outlaws und werden Teil der Erfahrung für jeden sein, der das Spiel kauft, unabhängig von der Edition", teilt Ubisoft gegenüber PC Gamer mit.

"Die Mission 'Jabbas Schachzug' ist eine optionale, zusätzliche Mission mit dem Hutt Cartel, die ihr während Kays und Nix' Reise durch das Outer Rim erledigen könnt. Diese Mission wird für diejenigen verfügbar sein, die den Season Pass oder eine Edition des Spiels kaufen, die den Season Pass enthält."

Für manche wird das noch immer ärgerlich sein, aber bedenkt folgendes: Auch bei vielen anderen Ubisoft-Spielen gab es in der Vergangenheit ähnlich exklusive Missionen. Später wurden sie dann doch noch kostenlos für alle verfügbar gemacht. Gut möglich, dass also auch in diesem Fall einfach ein wenig Geduld hilft.

Star Wars Outlaws erscheint am 30. August 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S, mit der Gold und Ultimate Edition spielt ihr bereits ab dem 27. August 2024.