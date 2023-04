Super Mario Bros Film: Gibt es eine Post Credit Szene?

Der Super-Mario-Bros-Film ist endlich da und wie bei so einigen Filmen heutzutage stellt sich die Frage nach einer oder mehrerer Post-Credit-Szenen. Besonders die Marvel-Filme sind für entsprechende Szenen bekannt, die entweder ein kleines Extra zeigen oder einen Vorgeschmack auf einen weiteren Film enthalten.

In unserem Guide zeigen wir euch, wie viele Post-Credit-Szenen es im Super-Mario-Bros-Film gibt und was sie zu bedeuten. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt: Spoileralarm! Im zweiten Abschnitt gehen wir näher auf den Inhalt der Szenen ein, also scrollt nicht zu weit, wenn ihr sie selbst erleben möchtet.

Inhalt:

Wie viele Post Credit Szenen hat der Super Mario Bros Film?

Die kurze Antwort lautet: Ja, es gibt zwei Post-Credit-Szenen im Super-Mario-Bros-Film!

Eine dieser Szenen seht ihr nach dem ersten Teil des Abspanns, in dem der Hauptcast und die wichtigsten kreativen Köpfe hervorgehoben werden.

Die zweite Szene folgt dann ganz zum Schluss nach dem Ende des Abspanns. Aber lohnt es sich auch, sitzenzubleiben? Das erfahrt ihr im Detail im nächsten Absatz.

Die Post Credit Szenen des Super Mario Bros Films erklärt

Gehen wir also ins Detail in Bezug auf die beiden Post-Credit-Szenen im Super-Mario-Bros-Film. An dieser Stelle noch einmal die Spoilerwarnung.

Die erste Post-Credit-Szene knüpft gewissermaßen an das Ende des Films an und zeigt zuerst einmal Bowser, wie er noch einmal seinen Peaches-Song spielt. Wie sich im Zuge der Szene herausstellt, ist er, nachdem man ihm zum Ende des Film einen blauen Pilz gegeben hat, immer noch geschrumpft. Diesmal hockt er aber zusammen mit einem kleinen Piano im inneren eines Vogelkäfigs im Pilz-Königreichs und wird dort von zwei Toads bewacht. Die sagen ihm, dass er doch bitte mit seinem Geklimper aufhören soll.

Die zweite Post-Credit-Szene dürfte dann wohl einen Hinweis auf eine mögliche Fortsetzung geben. Und das ist besonders für alle interessant, die Yoshi im Film vermisst haben. Wir befinden uns in Brooklyn im Untergrund, sehen dort noch ein paar Verwüstungen, die durch Bowsers Ankunft dort entstanden sind. Inmitten dieser Trümmer liegt unbeschadet ein Ei mit den bekannten grünen Punkten, aus denen etwas zu schlüpfen beginnt. Bevor man es jedoch sieht, wird der Bildschirm schwarz, aber wir können noch den bekannten Ausruf "Yoshi!" hören.

Mehr zum Super Mario Bros Film:

Wird es eine Fortsetzung geben?

Eine Fortsetzung des Super-Mario-Bros-Films ist bisher nicht bestätigt, aber angesichts der zweiten Post-Credit-Szene kann man wohl davon ausgehen, dass es mit Sicherheit Ideen und/oder Pläne dafür gibt.

Der entscheidende Faktor dafür ist letztlich der Erfolg des Films, aber es wäre vermutlich eher überraschend, wenn der Film keinen großen Erfolg hat.

Worum es in einer Fortsetzung gehen könnte? Nun, wir haben das Ei von Yoshi nach dem Abspann gesehen, zudem gab es einige Punkte im Film, die man als Anspielungen auf Super Mario Galaxy verstehen könnte.

Aber es gibt abseits dessen natürlich noch viele andere mögliche Ideen und, wie man auf der Hochzeit von Bowser gesehen hat, viele potentielle Gegner. Warten wir ab, was passiert.