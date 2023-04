Super Mario Bros Film: Die besten Easter Eggs und Anspielungen.

Na, habt ihr den Super-Mario-Bros-Film schon im Kino gesehen? Wahrscheinlich sind euch dort schon viele Easter Eggs und Anspielungen aufgefallen. Manche davon sind offensichtlich platziert, andere erkennt man vielleicht nicht auf den ersten Blick oder nur als echter Hardcore-Fan der Spiele.

Nachfolgend zeigen wir euch einige der besten Easter Eggs und Anspielungen aus dem Super-Mario-Bros-Film, natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Spätestens zur Veröffentlichung fürs Heimkino wird der Film sicherlich noch weit mehr im Detail analyisert.

Aber das hier ist schon einmal ein Anfang. Wenn euch darüber hinaus etwas aufgefallen ist, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Die Punch-Out Pizzeria

Die Pizzeria an sich ist bereits eine Anspielung, trägt sie doch den Namen des 1987 für das NES veröffentlichten Punch-Out. Außerdem sehen wir hier zum ersten Mal Foreman Spike, für den Mario und Luigi im Spiel Wrecking Crew arbeiten.

Passend zu Punch-Out sehen wir außerdem mehrere gerahmte Bilder von Charakteren wie Doc Louis, Little Mac, Glass Joe und anderen.

In der hinteren Ecke der Pizzeria steht zudem ein Donkey-Kong-Arcade-Automat, auf dem das ursprüngliche Donkey Kong läuft. Wenngleich es nicht direkt das Original ist, denn DK wurde durch eine Yeti-artige Kreatur ersetzt und der Name lautet Jump Man, was der ursprüngliche Name von Mario ist.

Wenn Luigis Telefon klingelt, werdet ihr dabei den Bootsound des GameCube hören, zudem wird ein Mii-Icon für die Anruferanzeige verwendet.

Achtet auf Luigis Klingelton.

Welt 1-1

Nachdem ihr Transporter den Geist aufgibt, laufen Mario und Luigi durch Brooklyn, um rechtzeitig zu ihrem ersten Job zu kommen. Dabei nehmen sie eine Abkürzung über eine Baustelle und die Kamera nimmt eine seitliche Perspektive ein. Bestimmte Objekte in dieser Szene (gelbe Farbkanister, Holzkisten und so weiter) sind dabei genauso angeordnet wie in Welt 1-1 in Super Mario Bros. Eine schöne Anspielung.

Schaut genau hin und ihr erkennt Welt 1-1.

Der erste Job

Auch in dem Apartment, in dem die beiden ihren ersten Job erledigen, gibt es Anspielungen. Wenn die Kamera auf das Paar schwenkt, sehen wir etwa, wie einer von ihnen ein Buch namens Galaxy liest. Darauf ist ein Planet zu sehen, der an einen Planeten aus Super Mario Galaxy erinnert.

In der gleichen Szene könnt ihr rechts im Bild zudem eine Pikmin-Statue entdecken.

Marios Zuhause

Auch in Marios Zimmer finden sich viele Anspielungen. Die Offensichtlichste davon ist natürlich, dass er Kid Icarus auf einem NES spielt. Auf dem Fernseher steht wieder eine Statue des Arwing aus Star Fox.

Zudem hängen verschiedene Poster im Raum mit verschiedenen Anspielungen, zum Beispiel ein Blue-Falcon-Poster, ein Verweis auf Captain Falcons Fahrzeug in F-Zero.

Mehr zum Super Mario Bros Film:

Brooklyn überschwemmt

Nachdem sich die beiden auf den Weg machen, um das Wasserleck in Brooklyn zu reparieren, kommen sie am Schild eines französischen Restaurants vorbei, für das ein Bild aus Duck Hunt verwendet wird. Zudem heißt das Restaurant "Chasse au Canard", was übersetzt Entenjagd bedeutet.

Wenn die beiden schließlich in den Untergrund gelangen, ist dort die Untergrund-Musik aus den Spielen zu hören. Darüber hinaus trägt die Kanalisation die Bezeichnung 1-2, eine Anspielung auf den ersten Untergrund-Level in Super Mario Bros.

Auf dem Weg in eine andere Welt.

Gruselstimmung

Nachdem Luigi nach der Reise durch die Röhre an einem finsteren Ort landet, ist eine Variation der Luigi's-Mansion-Titelmusik kurz zu hören. Ihr könnt sie ausmachen, wenn Luigi mit der Fackel durch den dunklen Wald geht.

Das Pilz-Königreich

Wie zu erwarten, gibt es letztlich im Pilz-Königreich eine ganze Menge Anspielungen und Easter Eggs. Wenn ihr bei der Münz-Bank genau hinhört, könnt ihr die Toad-House-Musik aus Super Mario Bros 3 erkennen. Toadette selbst taucht zwar nicht direkt im Film auf, ist aber auf einem kleinen Poster zu sehen. Haltet die Augen offen, wenn Mario durch die Menge an Toads geht. Ihr könnt Toadette dort als Drummerin einer Musikkapelle ausmachen.

Bei der Ankunft in Toad Town kommt Mario unter anderem an einem Stand für Antiquitäten vorbei. Dort seht ihr zum Beispiel die Super Bell aus Super Mario 3D World, Dragon Coins aus Super Mario World und Hämmer aus Wrecking Crew.

Sehr schön: Ein Toad schnappt sich eine alte Cartridge und fragt den Shopbesitzer, ob das Modul noch funktioniert. Dieser antwortet daraufhin, dass sie noch funktioniert, er aber hineinblasen muss. Wer kennt es nicht?

Leicht zu übersehen ist der Crazy Cap Store aus Super Mario Odyssey, den ihr auf der Straße in Toad Town sehen könnt.

Springen wir etwas weiter nach vorne ins Dschungel-Königreich. Beim Kampf zwischen Mario und Donkey Kong sehen wir kurz Diddy Kong, der wie in Donkey Konga auf seinen Bongos spielt. Außerdem solltet ihr einen genauen Blick auf die Karte von Cranky Kong werfen. Stil und Design erinnern an die Karte aus Super Mario World.

Schaut euch die Karte von Cranky Kong genau an.

Bei Bowsers musikalischem Auftritt dürfte euch auffallen, dass das Piano von Ludwig Von Koopa hergestellt wurde. Anscheinend macht er das hier noch als Hobby nebenbei.

Nicht zu übersehen ist eigentlich das Driften auf der Regenbogenstrecke während der dortigen Verfolgungsjagd, ganz wie in Mario Kart. Nettes Detail: Beim Driften seht ihr wie in den Spielen kleine blaue, gelbe und rote Funken an den Rädern.

Zurück in Brooklyn

Zurück nach Brooklyn! Hier ist ein Geschäft zu sehen, das sein Produkt mit einem Polarbär aus Ice Climber auf einem Schild bewirbt. Diesen Polarbär seht ihr auch auf einem Poster in Marios Schlafzimmer.

Weiterhin ist dort der Disk-Kun Store auszumachen. Dessen Logo entspricht Diskun, dem Maskottchen des Famicom Disk System in Japan. Diskun tauchte dort in Handbüchern auf und hatte Auftritte in mehreren Spielen.

Und was ist euch noch so aufgefallen?

