Geistiger Nachfolger eines beliebten Indies mit "sehr positiven" Reviews ist jetzt auf Kickstarter

Das Indie-Studio Paintbucket Games hat eine neue Kickstarter-Kampagne zu The Darkest Files gestartet.

Dabei handelt es sich um den geistigen Nachfolger zu Through the Darkest of Times, bei dem es um eine Widerstandsgruppe im Berlin des Jahres 1933 ging.

Worum geht es in The Darkest Files?

The Darkest Files ist ein historisches Ermittlungsspiel, das sich mit wahren Verbrechen nach dem Zweiten Weltkrieg befasst.

Ihr durchlebt die frühen Jahre der Bundesrepublik Deutschland und eure Arbeit ist von den Bemühungen des Frankfurter Generalstaatsanwalts Fritz Bauer inspiriert. The Darkest Files spielt dabei vor dem Beginn der Auschwitz-Prozesse.

Ihr selbst spielt die junge Staatsanwältin Esther Katz, die dafür sorgen möchte, dass die dunkle Vergangenheit des Landes nicht seine Zukunft bestimmt.

Die Kickstarter-Kampagne soll nun den Vorverkauf einleiten und dann in eine Closed-Beta-Phase übergehen, bevor das Spiel im Sommer 2024 erscheint.

"Durch die Teilnahme an der Kampagne haben die Unterstützenden die Möglichkeit, zum Balancing des Spiels beizutragen und kreative Entscheidungen zu beeinflussen, um sicherzustellen, dass das Spiel in der bestmöglichen Form für seine endgültige Veröffentlichung ist", heißt es.

Die Kampagne läuft bis zum 18. April 2024 und ihr findet sie hier auf Kickstarter.